Budu zpívat jen českou hymnu, říká finský trenér české florbalové reprezentace Kettunen

Česká florbalová reprezentace nastoupí v sobotu do semifinálového souboje s Finskem. Zápas bude mít speciální náboj především pro finského trenéra na lavičce českého týmu Petriho Kettunena. Ten se pokusí své krajany porazit a zajistit tak Česku první medaili na domácím šampionátu. Praha 8:14 8. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Finský trenér na lavičce české florbalové reprezentace Petri Kettunen | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Češtinu finský trenér příliš často nepoužívá, zpěv české hymny před zápasem ale nevynechá. „Ano, hymnu jsem se naučil. Nebylo to ale vůbec jednoduché. Když jsem viděl anglický překlad, uvědomil jsem si, že některé věci jsou snad ve všech hymnách stejné. Takovéto jak je země pěkná, hory a jezera se zmiňují také často. Před zápasem si tu českou hymnu vždy zazpívám. Užívám si to. Má to své kouzlo,“ vysvětluje Kettunen pro Radiožurnál.

„Je to profesionál. Snaží se nám všemožně vyjít vstříc. Že se naučí českou hymnu je jen ukázka toho, že se cítí vnitřně součástí týmu na maximum. Je to takový silný organismus, že to není jen o tom, že bychom měli cizího kouče,“ oceňuje přínos trenéra zkušený reprezentant Milan Garčar.

O tom, že by si Kettunen proti Finsku zazpíval dvě hymny, ale neuvažuje. „Ne ne, jsem tu s českým týmem. Budu zpívat jen českou hymnu. Ve čtvrtek se ale ve Finsku slavil Den nezávislosti, tak jsem si zazpíval na pokoji,“ přiznává osmačtyřicetiletý Fin, který před dvěma lety dovedl finský národní tým k titulu. Nyní se pokusí úspěch zopakovat s českou reprezentací.

Ta se s Finskem utká v sobotu od 16 hodin.

Český Florbal

@ceskyflorbal Potřetí v řadě se utkáme v semifinále MS s Finskem! 🇨🇿⚔🇫🇮 Suomi v semifinále porazili Německo 6:1. Celkově se v semifinále utkáme popáté, na MS podesáté. Nejlepší výsledek v semifinále jsme s Finy uhráli na MS 2016 v Rize, kdy jsme padli 7 sekund před koncem 3:4 #ceskyflorbal 7