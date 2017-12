Olympionici už vědí, jak bude vypadat Český olympijský dům. Bude blízko sportovcům

Na olympijských hrách v Riu de Janieru dominovala Českému domu šestimetrová neonová postavička legendárního Emila Zátopka. Na hrách v korejském Pchjongčchangu „ozdobí“ místo setkávání sportovců s fanoušky velká LED obrazovka s nejrůznějšími vzkazy pro olympioniky. Zároveň bude ze všech olympijských her nejblíže sportovcům. Praha 19:15 11. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČOV představil Český olympijský dům v Kangnungu | Foto: Tibor Alföldi | Zdroj: www.olympic.cz

Zatímco v Riu to měli sportovci do Českého domu daleko, v Jižní Koreji jim stačí přejít silnici, někteří ho dokonce uvidí z okna svého pokoje v olympijské vesnici. Centrum setkávání českých reprezentantů s fanoušky a případné oslavy medailí bude v přímořském městě Kangnung, dějišti hokejových zápasů a dalších ledních disciplín. A korejským návštěvníkům představí celé Česko.

„Korejci mají Českou republiku rádi, znají hlavně Prahu a Český Krumlov. Kromě těchto dvou míst ale chceme ukázat i další části republiky, aby viděli, že nenabízíme jen Prahu a Český Krumlov, ale výrazně větší variaci na to, aby znovu přijeli navštívit Českou republiku,“ říká pro Radiožurnál manažerka Českého domu Blanka Konečná.

První dům vznikl v Barceloně v roce 1992, ale až během her v Londýně se poprvé otevřel i veřejnosti. V létě roku 2012 ho navštívilo 80 tisíc lidí a agentura AP ho vyhlásila nejlepším ze všech. Ten v Jižní Koreji bude mít dvě patra - v přízemí určené fanouškům si lidé připomenou sto let od založení Československa, padesáté výročí od první zlaté medaile ze zimních her a také dvacet let od triumfu hokejistů v Naganu.

„Český dům je hrozně důležitý, není to jen nějaká fráze. Vím, že my jsme se tam scházeli ne snad po každém tréninku, ale každé dva dny jsme tam prostě zašli. Teď tam navíc bude mnohem víc fanoušků. Tenkrát to byl devadesátý osmý. Dneska je situace jiná, jsme bohatší země, takže tam přijede daleko víc lidí. Mohou se tam scházet, vidět se, pozdravit se. Vždycky je to příjemné,“ vzpomínal na Český dům v Naganu jeden z hrdinů zlatého hokejového týmu, brankář Dominik Hašek s tím, že tehdy se do něj vešlo jen asi padesát lidí a celý se dal zakrýt českou vlajkou.

Zleva Jiří Kejval (předseda ČOV), Grant McKenzie (marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje) a Dominik Hašek (bývalý hokejový brankář) | Foto: Tibor Alföldi | Zdroj: www.olympic.cz

Z hlavního města Soulu se do domu přesune český konzulát, který bude řešit případné problémy fanoušků. A předseda ČOV Jiří Kejval jim vzkazuje, že na rozdíl od loňského Ria tentokrát nedojde pivo. „V Riu nám druhý den začalo docházet pivo kvůli obrovskému zájmu brazilských fanoušků. Ti stáli několik desítek metrů dlouhou frontu. To se nám tady stát nemůže, piva bude dost.“

Přímo v Českém domě bude mít své studio i Radiožurnál, který odsud bude vysílat živě včetně videopřenosů.