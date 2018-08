Součástí protiokupačního vysílání byl i Miloň Čepelka. Pak odešel do Divadla Járy Cimrmana

Princové Jasoň a Drsoň nebo mamka ve hře Akt – to jsou asi nejznámější role, ve kterých diváci Divadla Járy Cimrmana znají herce Miloně Čepelku. Možná ale úplně nevíte, že před vznikem tohoto divadla byl osm let redaktorem Československého rozhlasu. A v srpnu 1968 byl jedním z těch, co ve velmi náročných podmínkách tvořili protiokupační vysílání.

Praha 8:55 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít