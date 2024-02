Skokový nárůst internetových podvodů se zastavil. Policie doufá, že je to díky preventivním projektům

„I malá chvilka nepozornosti může stát velké peníze,“ upozorňuje Jakub Vinčálek z Policejního prezidia na rostoucí počet případů podvodů na internetu, jichž loni statistiky zaznamenaly 19 tisíc. Patří mezi ně vydávání se za bankéře či tzv. reverzní inzerce cílené na prodejce na bazarech. „Na jejich nabídku se jim ozve podvodník s tím, že zabezpečí zabalení a odvoz. A součástí je i odkaz na platební bránu,“ vysvětluje Vinčálek pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 12:16 6. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podvodů na internetu nejvíce přibylo předloni (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Vy už máte k dispozici aktuální statistiky trestných činů v online prostoru za loňský rok, jak výrazně počet případů stoupá?

Výrazně stoupal především v předminulém roce, za rok 2023 stoupl oproti tomu předchozímu o necelých tisíc trestných činů. V loňském roce jsme tedy jako Policie České republiky evidovali 19 592 trestných činů. Tady je důležité zmínit to, že trestná činnost v online prostředí nyní z 10 procent už plní běžnou trestnou činnost.

A čím to podle vás je, že se povedlo zastavit skokový nárůst případů? Jsou lidé už zodpovědnější?

Doufáme, že to je díky veškerým preventivním aktivitám a zvýšení informovanosti veřejnosti. Ono se to velmi těžko odhaduje v takto krátkodobém časovém úseku, vždy spíš doporučujeme podívat se na to s odstupem a přenechat toto hodnocení kriminologům.

Mezi nejvíc zmiňované podvody na internetu patří např. falešní bankéři, kteří se z lidí snaží vylákat peníze přímo z jejich účtů. Je tento typ podvodů stále častý?

Ano, případy falešných bankéřů stále existují a stále probíhají. Velmi často se jedná o skupiny pachatelů, kteří cílí na naše občany a jsou to velmi často skupiny ze zahraničí. Mezi další takové velmi oblíbené formy podvodů jsou například reverzní inzertní podvody, podvodné e-shopy nebo vytváření podvodných stránek nebo zasílání podvodných SMS.

Co jsou reverzní inzertní podvody?

Jsou to podvody, které cílí na lidi, kteří prodávají produkt na nějakém bazarovém portálu. Na jejich nabídku se jim ozve podvodník s tím, že zabezpečí zabalení a odvoz a součástí komunikace je i odkaz na platební bránu. Potom právě oběti poté, co kliknou na odkaz, předají citlivé údaje k internetovému bankovnictví a následně je z jejich účtu odčerpána finanční hotovost.

Ověřování informací

Dá se ze statistik třeba vyčíst, jestli si útočníci na internetu nejčastěji vybírají seniory?

To rozhodně není pravda, v podstatě podvodníci cílí na všechny movité a solventní. Takto úplně přesně statistiky nemáme vedeny, ale nejčastějšími oběťmi jsou v současné době lidé mezi ročník 1970 a 1980.

Jaké jsou základní rady, jak se podvodníkům bránit?

Vždy doporučujeme používat selský rozum a především být ostražitý, protože velmi často i malá chvilka nepozornosti nás může stát velké peníze. Ověřovat si informace, i když s tím, jak se sofistikuje tato trestná činnost v online prostředí, je to stále těžší. Je dobré pořád ověřovat informace.

Policie České republiky má i řadu preventivních akcí třeba nePINdej, to je akce zaměřená na osvětu klientů banky. Chystáte nějaké nové projekty? Na koho by asi tak měly být zaměřené?

Jako policie máme mnoho projektů, preventivních projektů a ty jsou jak naše, tak i s našimi partnery. Zmínil jste nePINdej, který běží už třetím rokem ve spolupráci s Českou bankovní asociací. Další projekty jsou například Nebuď labuť, To nevymažeš ve spolupráci s firmou ESET a týká se materiálu který je „mravnostního“ rázu, a samozřejmě chystáme i další projekt.

Poslechněte si rozhovor také jako audio v horní části článku.