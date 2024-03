Problémoví řidiči povinně zamíří na terapeutické kurzy. Stojí 13 310 korun a neúčast se neomlouvá

Dálniční známka by měla znovu zdražit od ledna 2025, a to o inflaci, řekl ministr dopravy Kupka

Cena dálniční známky by se měla znovu zvednout od ledna příštího roku. Růst by měla podle vývoje inflace. V sobotním pořadu Týden v politice České televize to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).