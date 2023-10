Florencie zakázala v historickém centru nové krátkodobé pronájmy. A nabídla daňové úlevy

Florencie, která je jednou z nejoblíbenějších italských turistických destinací, zakázala v historickém centru nové krátkodobé pronájmy na platformách jako Airbnb. Místní úřady se snaží uvolnit byty pro obyvatele města, napsala agentura Reuters. Toskánská metropole dále nabídla provozovatelům stávajících krátkodobých pronájmů tříleté daňové úlevy, pokud přejdou na běžné pronájmy. Společnost Airbnb se k novému opatření zatím nevyjádřila. Florencie 6:48 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Florencie v Itálii | Foto: Tony Gentile | Zdroj: Reuters

Starosta Florencie Dario Nardella uvedl, že město se rozhodlo jednat na místní úrovni, protože vládní plány na regulaci tohoto sektoru zklamaly. „V roce 2016 jsme měli necelých 6000 bytů uvedených na Airbnb, dnes jich máme 14 378,“ upřesnil.

Průměrná cena běžných měsíčních nájmů bytů podle něj vyskočila o 42 procent. V letošním roce se ceny zvýšily o 15,1 procenta, dodal Nardella. „Čtyřicet tisíc Florenťanů, kteří žijí v centru, si stěžuje, že se najednou ocitli v apartmánových hotelech,“ dodal starosta, který je členem opoziční středolevé Demokratické strany.

Kombinace nízkých mezd a platů, nedostatku nemovitostí, krátkodobých pronájmů a vysoké inflace vyvolala v Itálii podobně jako v jiných evropských zemích krizi bydlení. Obzvlášť těžce ji pociťují lidé s nízkými příjmy a studenti.

Podobné problémy se objevují i ve vzdálenějších zemích, předpisy týkající se krátkodobých pronájmů zpřísňuje například i New York.

Marco Stella, regionální koordinátor strany Forza Italia, která je součástí pravicové vládní koalice, uvedl, že se proti kroku Florencie odvolá ke správnímu soudu.

Tato pravidla jsou „zcela špatnou volbou, která jde proti liberálnímu trhu“, řekl Lorenzo Fagnoni, jenž předsedá sdružení Property Managers Italia, které sdružuje podnikatele v oblasti turistických pronájmů.

Centrální vláda pracuje na návrhu zákona, který by podle médií vyžadoval minimální délku pobytu dvou nocí v nemovitostech v historických centrech měst a obcích s vysokou hustotou turistů. Každá obytná nemovitost pronajímaná turistům by potřebovala národní identifikační kód, který by pomohl sledovat a regulovat pronájmy. Ti, kteří by to nedodrželi, by riskovali pokutu až 5000 eur, tedy zhruba 122 500 korun.