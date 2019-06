Památkáři otevřeli zámek Janovice. Brzy ho ale čeká rekonstrukce za 300 milionů korun

„V tuto chvíli nevíme, v jakém stavu je odvodnění, v jakém stavu je statika jednotlivých prvků. Budeme muset teprve zjistit na základě sond, na základě průzkumů, co všechno je nezbytně nutné obnovit, vyměnit, zrekonstruovat,“ řekl ředitel územní památkové správy NPÚ v Kroměříži Petr Šubík.

Jak dlouho celková obnova zámku potrvá, se podle něj nedá odhadnout. „Pokud se rekonstruuje takový velký objekt, tak je to běh na dlouhou trať, v řádech někdy i deseti let, 20 let. Možná, že už po pěti letech budeme mít části zrekonstruované, budou nové střechy, ale ta obnova půjde postupně podle finančních prostředků,“ řekl Šubík.

Stav zámku je podle něj opravdu neutěšený. „Je to velká výzva pro nás, abychom to posunuli k ostatním hradům a zámkům, které spravujeme. Když vzpomenu třeba zámek v Hradci nad Moravicí před 20 lety - bylo to v dezolátním stavu, nepřístupné, a po 20 letech je to opravdu excelentní,“ řekl Šubík.

Podoba z 19. století

Zámek pochází ze 16. století, současnou podobu získal v 19. století. Většina zařízení z něj byla po roce 1945 odvezena, byla zničena nebo rozkradena. Od roku 1949 do roku 2002 v zámku sídlil archiv, kvůli zhoršujícímu se stavu budovy však byly archiválie v roce 1995 přestěhovány jinam. Pak byl zámek prázdný.

Jeho opravě dlouho bránil soudní spor s potomky bývalých majitelů a na zámku se dělaly jen nejnutnější opravy k zajištění bezpečnosti. Po ukončení majetkového sporu byl loni zámek převeden do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a minulý měsíc jej převzal NPÚ.

Od roku 2011 mělo zámek ve výpůjčce město Rýmařov. Bývalý Cínový sál se zachovanými renesančními klenbami v přední části zámku město využívá jako obřadní síň. Muzeum Rýmařov od roku 2012 každoročně v letní sezoně zpřístupnilo na zámku několik místností, kde vystavilo například práce dětí z místních škol. Ty tam návštěvníci budou moci vidět i nyní spolu s výstavou fotografií Svět „janovických“ Harrachů, která představuje rod nejvýznamnějších majitelů panství.

Provizorní prohlídková trasa

Nová kastelánka zámku Jirka Slaná řekla, že do konce září bude pro návštěvníky připravena provizorní prohlídková trasa. V červnu bude zámek otevřen v úterky, čtvrtky a soboty od 9.00 do 16.00, o prázdninách k nim přibudou i neděle. „Zhruba co hodinu budou běžet prohlídky. Paní průvodkyně provede návštěvníky po několika místnostech a podá jim výklad o historii zámku,“ řekla Slaná.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) uvedl, že vnímá velký potenciál janovického zámku a je rád, že byl zařazen do programu Restart zaměřeného na podporu vyloučených regionů. „Janovický zámek je takovým symbolickým příkladem, kdy stát se chce postarat o významné kulturní památky, které v minulosti třeba takovou péči neměly,“ řekl ministr.

Zámecký park chce upravit město Rýmařov, které už požádalo o jeho převedení do svého majetku. „Zpracovali jsme studii na revitalizaci parku s tím, že tam přibudou cestičky, byla tam kdysi fontána, tak možná obnovení té fontány, chceme jak trávu, tak dřeviny dát dokupy a víceméně obnovit park se vším všudy. Rozpočet vycházel zhruba na deset milionů korun,“ řekl rýmařovský starosta Luděk Šimko.