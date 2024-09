Narodila se bez dělohy, dceru jí odnosila jiná žena. ‚Jsem nesmírně vděčná,‘ říká Denisa z Ostravy

Náhradní matka. Je to žena, která odnosí dítě neplodnému páru a pak se potomka právně vzdá. V Česku to zatím není přímo povolené, ale ani zakázané. Radiožurnál přináší v rámci seriálu s názvem Odnosím vám dítě pět unikátních reportáží, které se náhradního mateřství týkají. První je o Denise z Ostravy, která se narodila bez dělohy a dceru jí odnosila samoživitelka Michaela. Odnosím vám dítě Ostrava 10:00 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Paní Denisa (vpravo) se svou čtyřletou dcerou a paní Michaelou | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Deniso, když se vám kouknu na tapetu mobilního telefonu, máte tam dceru, jsou ji teď čtyři roky, je to váš smysl života?

Denisa: Určitě, vždycky jsem po dětech toužila a jsem moc ráda, že ji mám.

Ty víš, že maminky nosí miminka v bříšku, ale u vás to bylo malinko jinak? Koukáš se na maminku?

Denisa: Dceři jsem to vysvětlovala tak, že bohužel jsem ji u sebe v bříšku mít nemohla, ale potkali jsme naši hodnou tetu Míšu a pan doktor nám pomohl.

Ty víš, že jsi u mamky v bříšku nebyla? A kde jsi byla?

Dcera: U tety.

Tetu Míšu tady máme na schůzce taky. Kolik vám, Míšo, je?

Míša: Dneska je mi 43.

A Deniso?

Denisa: Mně je 32.

Deniso a Míšo, z vás se staly kamarádky. Předtím jste se vůbec neznaly? Našly jste se v podstatě přes inzerát?

Míša: Přesně tak.

Denisa: Bylo to náhodou.

Deniso, vy jste dceru neporodila, i když je vaše biologická. Důvodem je vzácné onemocnění – vám se nevyvinula děloha. Vaječníky vám ale fungují.

Denisa: Přesně tak.

Vy jste v roce 2017 šla na odběr vajíček, váš muž byl na odběru spermií. Vzniklo pět embryí, která se zamrazila. A hledali jste náhradní matku. Jaký je to pocit, když vám biologické dítě nosila jiná žena?

Denisa: Vděčný. Jinou možnost jsem nedostala, jak mít biologické dítě, takže já jsem cítila obrovskou vděčnost.

Finanční kompenzace

Vy jste si museli, Deniso, připravit i finanční kompenzaci…

Denisa: Šlo o nižší stovky tisíc korun. Oproti dnešní situaci.

Když se zeptám Míši: jak velkou hrála finanční kompenzace roli v motivaci stát se náhradní mámou?

Míša: Nebudu zastírat, určitě velkou. Byla jsem sama bez výživného se dvěma dětmi, takže nám to tehdy pomohlo přežít. Ale v momentě, kdy jsem do toho šla, tak pocit toho, co pro ně dělám, ten určitě převážil.

Vy jste byla dvakrát těhotná, máte dva syny. Bylo pro vás náhradní mateřství v něčem jiné?

Míša: Nebylo to jiné. Nosila jsem nový život, jenom prostě pro někoho, na kom mi záleží a koho mám ráda.

Jaké byly reakce vašeho okolí?

Míša: Většina lidí mi říkala, že oni by to nedali. Později mě to začalo vyloženě obtěžovat a už jsem na to odpovídala, že to po nich nikdo nechce. Hned jsem chtěla, když se narodí, aby ji předali rodičům, aby si ji jako první pochovali oni.

Objevily se po porodu mateřské pudy?

Míša: Ne, vůči ní ne. Svoje děti mám doma. Já jsem prostě teta. Není moje, jenom ve mně vyrostla.

Sourozenec

Náhradní máma Míša se dítěte právně vzdala. Deniso, váš muž byl zapsaný jako otec na matrice, takže byl zákonný zástupce. A vy jste si dceru adoptovala…

Denisa: Zhruba po roce už byla moje na papíře.

Deniso, já vím, že vaše dcera bude mít sourozence, takže celý proces s náhradní matkou proběhne znovu?

Denisa: Chceme se o to pokusit. Míša už to ze zdravotního hlediska být nemůže. Ale našli jsme jinou paní. Teď nás čeká první pokus, tak uvidíme, jak to dopadne.

Takže máte znovu našetřeno?

Denisa: Máme. Je to o prioritách. Někdo si koupí nové auto. My toužíme po dítěti.