Poslanci bezpečnostního výboru se sejdou se zástupci tajných služeb. Projednají aktivity ruských agentů

V úterý se kvůli zjištění tajných služeb o zapojení ruských agentů do výbuchu ve Vrběticích sejdou poslanci bezpečnostního výboru s šéfy tajných služeb. Pro Radiožurnál to uvedl místopředseda výboru Jiří Mašek (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že podle zjištění českých zpravodajců se na výbuchu podíleli agenti ruské tajné služby GRU. Úterního jednání bezpečnostního výboru by se měl zúčastnit i šéf BIS Michal Koudelka, řekl Mašek. Praha 23:35 17. dubna 2021

„Tam budou přizváni zástupci Bezpečnostní informační služby a doufáme, že se dozvíme nějaké podrobnosti. Samozřejmě je to velmi překvapující informace a je potřeba na to reagovat. Ta reakce byla velmi promptní ze strany premiéra, takže to je určitě vážná situace,“ uvedl místopředseda výboru.

Česko kvůli zjištění o zapojení ruské tajné služby do výbuchu vyhostí 18 diplomatů. Na tiskové konferenci to v sobotu večer oznámili premiér Andrej Babiš a vicepremiér a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).