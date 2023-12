,Nejlepší dárek, který jsem kdy dostala.‘ Prezident Pavel s manželkou Evou se stali Ježíškovými vnoučaty

Když bylo Heleně Kocourové šest let, setkala se v Lánech s prezidentem Masarykem. O dvacet let později učila mluvit do mikrofonu prezidenta Antonína Zápotockého. Dneska má 99 let a k Vánocům si od Ježíškových vnoučat přála setkání s prezidentem Petrem Pavlem. Projekt Ježíškova vnoučata letos slaví sedm let a dárci splnili seniorům tisíce různorodých přání, třeba i setkání s Papežem ve Vatikánu. Utajená schůzka s prezidentem tu ještě nebyla. Praha 12:40 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

V černých pletených šatech a s vánoční broží přichází ředitelka Domu seniorů v Mníšku pod Brdy Tereza Středová a spiklenecky se usmívá. Dává si prst před ústa a tichým hlasem vysvětluje, že o prezidentské návštěvě neví vůbec nic nejen klienti včetně Heleny Kocourové, ale až na dvě kolegyně ani žádní zaměstnanci.

Pantofle, kosmetika i předplatné časopisu. Ježíškova vnoučata posedmé plní přání seniorů k Vánocům Číst článek

„Bylo to přání prezidentské kanceláře, a my jsme také nechtěli, aby se nám před domovem tlačili lidé,“ vysvětluje Středová.

Držet jazyk za zuby umí i Radka, která přiváží na kolečkovém křesle šedovlasou stařenku s jasnýma očima. Přes kolena má přehozený pletený pestrobarevný pléd, kolem krku šátek jako letuška, ve vlasech černou čelenku a na klíně drží kabelku.

„V tom mám svoje poklady. Kapesníčky a prachy,“ pronáší vesele.

„Byla jsem programová inspektorka rozhlasu,“ vysvětluje žena, která oslaví sté narozeniny v červnu příštího roku. Z Domova pro seniory nevychází, takže všechny návštěvy příbuzných přijímá tady. Vloni si od Ježíškových vnoučat přála setkání s hercem Ivanem Trojanem.

„Stalo se, čestné pionýrské,“ vtipkuje stará dáma, která má jeho fotografii v pokoji. „Letos jsem si přála ještě nesplnitelnější přání, generála Pavla. Jenže on se mezitím stal prezidentem,“ říká trochu posmutněle a vypráví, jak v šesti letech potkala na zámku v Lánech prezidenta Masaryka.

„Byla jsem ve skautech a naše vedoucí někoho znala na hradě. Prezident přijel na koni a pohladil mě po vlasech,“ vzpomíná Helena Kocourová.

Hodina H

„Do rozhlasu chodil namlouvat projevy každou středu i prezident Zápotocký. Měla jsem ho na starost, aby dobře mluvil. Tonda Rachota mu říkali,“ usměje se rozpustile stařenka. „Protože v projevech pořád vyzýval k práci,“ dodává.

Pohodlně jako král může vyrazit i do terénu. Darovaný vozík a polohovací křesla těší seniory na Kutnohorsku Číst článek

Paní Helena by vzpomínala dál, ale dostáváme pokyn, že hodina H se blíží, Radka se opře do kolečkového křesla a z kavárny odjíždí směrem do společenské místnosti hned u vchodu. Postávají tam ramenatí chlapíci, kteří mezitím zkontrolovali prostor a všechny dárky.

„Paní Helenko, podívejte, kdo za vámi přišel,“ říká Radka a otáčí křeslo. „Já nevidím,“ odpovídá zaraženě stařenka.

„Mé jméno je Petr Pavel, moc mě těší,“ ozve se silueta zvučným hlasem. „Neříkejte,“ odpoví zaskočeně paní Helena a zaměří zrak na prezidenta. „Už vás vidím, jste moc hodný, děkuju. A to je paní Evička,“ říká seniorka překvapeně, když dostává dárek od první dámy.

Helena Kocourová má přehled. Ptá se na prezidenta na motorku, na různé události z jeho života, a vzpomene inauguraci. „To se mi na vás hrozně líbí, že jste se s paní Evičkou pořád drželi za ruce,“ vypraví. Prezident pohotově zareaguje: „To já abych se neztratil.“

Půlhodina s prezidentem

Řeč se stáčí na děti, na oblíbeného hudebníka André Rieu a třeba na to, kde a s kým bude prezident nebo paní Helena trávit Vánoce. Vyměřená půl hodina uplyne jako voda.

VIP prohlídka i místa, kam se dostanou jen ošetřovatelé. Safari Park plní přání seniorů pravidelně Číst článek

Prezidentský pár se loučí a dojatá paní Helena chvíli mlčky sedí v křesle. „Nechtěla bych se dotknout Masaryka, to jsem byla malá holka, ale tohle bylo nejúžasnější. Nejlepší dárek, který jsem kdy dostala,“ hodnotí.

Projekt Ježíškova vnoučata letos slaví sedmý rok existence a jeho vrcholem je předvánoční sbírka. Na webu jeziskovavnoucata.cz mají dárci Ježíškova vnoučata vždy od poloviny listopadu možnost vybírat si z tisíců přání seniorů, která následně plní.

Souběžně se seznamem přání je otevřená také finanční sbírka, díky které je možné hradit nákladná přání ze seznamu, na které jednotlivci nestačí. Za předchozí ročníky se díky dárcům podařilo splnit více než sto tisíc přání seniorů.

Fotogalerie (5)