OVĚŘOVNA: V Karlových Varech se americká základna nechystá. Šířené fotografie jsou ze cvičení

Už i v řetězových e-mailech se šíří fotografie amerických vojáků na karlovarském letišti. Některé jdou ještě dál a spekulují rovnou o přípravě americké základny – a to na základě podpisu obranné dohody s USA. Šířené fotografie jsou ale ve skutečnosti z dubnového vojenského cvičení. A armáda žádnou novou základnu na karlovarském letišti nechystá, jak potvrdilo ministerstvo obrany i mluvčí armády Ivo Zelinka. Ověřovna! Karlovy Vary 5:00 14. května 2023

„Takže tu máme americkou armádu a veřejnost o tom nic neví! Proč to před námi Černochová, Rakušan, Fiala atd tají? Co tady dělají američtí vojáci, proč tu jsou nebo byli, kam odletěli a za jakým účelem? Na to mi asi z těchto někdo odpoví,“ píše autor šířeného řetězového e-mailu, který se dostal na začátku května také do schránky Ověřovny.

Obdobné texty se stejnými fotografiemi pak kolují i na sociálních sítích. A často jdou v konspiraci ještě dále.

„Mám info, že varský letiště je plný Amíků, mám i fotky. (...) Mám bratránka myslivce a ten mi teď psal, že už je mu jasný proč mají na Doupově myslivci pokyn vystřílet zvěř. Už prý pěkně dlouho a rozkaz stále trvá. Vedení je z toho prý zhnusený. Lépe se pak hlídají základny s termovizí. Něco se podle mě chystá,“ konspirují někteří.

K příspěvkům jsou pak připojené fotografie, které zachycují americký bombardér C-130 Hercules, který stojí za skupinou amerických vojáků. Autorství fotografií je v příspěvcích připisováno třeba i „očitým svědkům“.

Už základní vyhledávání ale určuje jiného autora. Fotografie s americkými vojáky totiž podle reverzního vyhledávání obrázků pochází přímo z twitterového účtu Armády ČR. Armáda takto zachytila vojenské cvičení „Paratrooper Fire 2023“, které se v Česku koná již poněkolikáté.

"Paratrooper Fire" je za námi



Cvičení a výsadkářů zaměřené od roku 2015 na vzájemnou sladěnost ve střelbách, taktice, ale i výsadcích. Jedno z desítek spojeneckých cvičení v ČR v roce 2023. Chceme být připraveni, ne překvapeni. Tak zase za rok



Chcete vědět víc? ⤵️ pic.twitter.com/9jZ7InF3ls — Armáda ČR (@ArmadaCR) April 20, 2023

Vojáci fotografii připojili na sociální síť až po cvičení s krátkým vysvětlením. „Paratrooper Fire 2023 – cvičení českých a amerických výsadkářů zaměřené od roku 2015 na vzájemnou sladěnost ve střelbách, taktice, ale i výsadcích. Jedno z desítek spojeneckých cvičení v ČR v roce 2023. Chceme být připraveni, ne překvapeni,“ napsali vojáci, podle kterých se cvičení koná každoročně.

Mluvčí armády Ivo Zelinka následně doplnil, že cvičení se koná pravidelně od roku 2016. „Minulý rok proběhlo v červenci 2022, tedy již v průběhu ruské invaze na Ukrajinu a žádnou větší pozornost nevzbudilo. Jediným rozdílem bylo, že americké letouny nestartovaly z karlovarského, ale pardubického letiště,“ dodal s odkazem na starou tiskovou zprávu.

„Aby podobná cvičení nespadla do úplného stereotypu, letošní ročník se tentokrát uskutečnil v Doupovských horách ve známém výcvikovém prostoru Hradiště,“ napsala po skončení civčení armáda s tím, že se ho zúčastnili i chrudimští výsadkáři.

Základnu nechystáme

Jak ministerstvo obrany dodává, neznamená to tedy, že by se v Karlových Varech chystalo vybudování nové americké základny ani jiného vojenského zařízení.

Ministryně obrany Černochová před rokem sice uvedla, že by krajem vlastněné letiště mohlo být pro armádu užitečné, pro vojenské účely ho ale aktuálně nepotřebuje. Toto stanovisko podle mluvčí ministerstva Simony Cigánkové stále platí. „Za ministerstvo obrany pro vás žádné nové informace nemám,“ uvedla krátce.

A v podobném duchu reagovali i zástupci armády. „Co se karlovarského letiště týká, tak žádná změna v jeho využívání ze strany AČR se nechystá,“ odpověděl mluvčí Zelinka.

Nic na tom nezmění ani nově podepsaná „Dohoda mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany“. Ta sice připouští využití vojenského újezdu Hradiště jako společného výcvikového prostoru, tak byl ale využíván do nynějška, dubnové cvičení je toho důkazem. O budování základny na karlovarském letišti vůbec nehovoří.

„Dohoda ohledně možnosti pobytu amerických vojáků na našem území nic zásadního nemění. Stále bude v platnosti článek č. 43 Ústavy České republiky. Pro pobyt cizích ozbrojených sil stále budou platit pravidla v něm obsažená,“ vysvětluje Zelinka. Tento článek mimo jiné říká, že jakýkoliv pobyt cizích vojáků na českém území musí schválit buď vláda (na dobu nejvýše 60 dnů) nebo parlament (dlouhodobější).

Zelinka navíc dodává, že podpis dohody je pro Česko výhodný, protože zpřesňuje dříve volněji definované oblasti. „Dohoda přináší Armádě ČR, potažmo České republice, vyšší míru právní jistoty. To je důvod, proč ji mají uzavřenu prakticky všichni evropští členové NATO. Oblasti, které byly doposud jen rámcově vymezeny pomocí dohody SOFA jsou přesněji definovány,“ vysvětluje.