Aby se neopakovala kauza Hlubuček? Zpřísněte zákon o zakázkách i ochranu whistelblowerů, radí experti

„Města by měla zavést otevřená výběrová řízení na řídící funkce v ekonomicky významných městských firmách. Hlavním kritériem výběru by měla být odbornost kandidáta, nikoliv politická nominace. Výběrové řízení by mělo být otevřené veřejnosti, oznámené na profesních serverech a v místním tisku s dostatečným časovým předstihem a s jasným popisem kompetencí a souvisejících odměn. Smlouvy o výkonu funkce mají být uzavírány na dobu určitou, po které přijde nové výběrové řízení, ve kterém může stávající management obhájit svou funkci. Města by rovněž měla přijmout strategii vlastnické politiky svých městských firem, která stanoví zejména cíle pro jejich vedení a kritéria odměňování. Obojí pravidelně vyhodnocovat a provádět v podnicích nezávislé audity. Kontrolní orgány mají být obsazovány transparentně po vzoru nominačního zákona,“ říká právník Věnek Bonuš.