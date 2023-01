Vi Huyen Tranová Na Hradě: První žena s vietnamskými kořeny v čele státu, to je výzva

„Ve společenských změnách vidím obrovský potenciál k progresivitě,“ říká zpěvačka Vi Huyen Tranová, další ze čtyř osobností ve věku do 30 let, které se v podcastu Na Hradě vžily do role hlavy státu. Radio Wave podcastovou sérií Na Hradě zapojuje do úvah o roli a odpovědnosti prezidenta nebo prezidentky mladou generaci, která kandidovat nemůže, ale volí a od hlavy státu má očekávání. Jak má hlava státu Česko reprezentovat a jaká témata otevírat?

