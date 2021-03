‚Devadesátky už skončily.’ Opozice ostře zkritizovala prezidentovu výzvu k odvolání ministrů

Část opozice kritizuje to, že prezident Miloš Zeman chce po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z funkce kvůli postoji k ruské vakcíně Sputnik V. K práci ministra má ale opozice výhrady, podle předsedy ODS Petra Fialy pandemii nezvládá. Rozhodnutí však musí být podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana na premiérovi, nikoli na hlavě státu. Babiš ve středu řekl, že změny ve vládě nyní nejsou na stole. Reakce Praha 18:07 10. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část opozice kritizuje Zemanovo vyjádření | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Mám spoustu výhrad k tomu, jak pan ministr Blatný vykonává svou funkci, ale rozhodnutí, jestli nadále bude ministrem, je a mělo by být na premiérovi, nikoli na prezidentovi,” řekl novinářům ve sněmovně Rakušan. Za precedentní rozhodnutí do budoucna by považoval, kdyby Babiš ustupoval a případné odvolání ministra nebylo jeho svobodným rozhodnutím na základě zhodnocení Blatného výkonu.

Blatný podle Rakušana od počátku nebyl nejvhodnějším adeptem na ministra. Dokáže sice slušně komunikovat, ale jako člověk bez politických zkušeností nemá ve vládě sílu prosadit užitečné věci vůči dominantnímu premiérovi, míní.

Zemanovo vyjádření, že odmítání ruské vakcíny nesou Blatný a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na covid-19, považuje Rakušan za demagogii a obrovské zjednodušení.

„Pan prezident se pokouší tahat za nitky už docela otevřeně, akorát mu to vůbec nepřísluší,” řekla novinářům první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. „Role pana prezidenta jsou vytyčené v Ústavě. Má řešit to, co považuje za klíčové pro tuto zemi s panem premiérem, ale nemá dávat signály do médií, koho by nejraději vyměnil. To mi přijde mimo jeho gesci působnosti,” uvedla.

„Ministr Blatný sice už dávno neměl být ve funkci, ale ne kvůli Sputniku. Nezvládá pandemii, čísla jsou katastrofální. To, že nechce připustit necertifikované vakcíny, je naopak dobře,” uvedl na twitteru Fiala.

‚Devadesátky skončily’

Požadavek prezidenta na odvolání Blatného, který odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny, považuje za nepřijatelný předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Devadesátky už skončily! Na Hradě si toho ještě nevšimli, k šípku ať už jdou ti, co nehájí naši bezpečnost a naše zájmy!” napsal na twitteru.

Nepřijatelné, aby prezident požadoval odvolání Blatného, který nejde na ruku zájmům Ruska a Číny a odmítá nestandardní postup v případě výjimky pro vakcíny.



„Premiér Babiš má v tomto případě krásnou možnost ukázat, že není jen loutkou prezidenta Zemana. Je to teď o něm, aby prokázal, že není slabým premiérem, kterého si vodí prezident,” řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Senátorka ODS Miroslava Němcová na svém facebooku Zemana nazvala zrádcem země. Jeho činy a spojenectví s Babišem podle ní vedou k rozvratu společnosti, nikdy neprojevil snahu být spojující autoritou.

„Patří na temnou stránku dějin naší země, řadí se k těm nejodpudivějším figurám. Těmi se sám obklopuje a získává od nich moc k destrukci ústavních principů, k osobní mstě, k prosazení velezrádných zájmů ve prospěch Ruska a Číny,” poznamenala.

Odvolání Petříčka?

Předseda SPD Tomio Okamura zopakoval, že jeho hnutí už dříve vyzvalo k demisi vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), Blatného i Petříčka. Vláda by podle něj měla sněmovnu požádat o důvěru.

„SPD od počátku říká, že prosazujeme dobrovolné očkování. V rámci té dobrovolnosti by si měli občané mít možnost vybrat vakcínu. Pochopitelně mezi výběr patří i ruská vakcína Sputnik,” dodal Okamura.

Prezident kritizoval i Petříčka, řekl, že nebude podporovat jeho kandidaturu na předsedu sociální demokracie. Ministry prezident odvolává podle ústavy na návrh předsedy vlády. S odvoláním Petříčka by musela souhlasit podle koaliční smlouvy sociální demokracie.

Zmíněním Petříčka podle Rakušana Zeman usvědčil sám sebe z toho, že jde jen o vyřizování účtů s lidmi, s nimiž má ve vládě dlouhodobý problém. Předseda ČSSD Hamáček v úterý řekl, že pokud by měl výhrady k Petříčkovi, sdělil by mu je.