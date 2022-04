OVĚŘOVNA: Tajný bunkr NATO pod ocelárnami Azovstal? Sedm let stará vizualizace deskové hry

Ruské servery přinesly „zaručené“ zprávy o tajném bunkru NATO PIT-404, který se má nacházet v ukrajinském Mariupolu pod ocelárnami Azovstal. Konspirační teorii, hojně šířenou i v českém veřejném prostoru, doprovází údajná vizualizace objektu. Ta však pochází ze sedm let starého návrhu deskové hry Blackout: Journey Into Darkness. Server iROZHLAS.cz přináší další díl seriálu Ověřovna!, který se zaměřuje na vyvracení dezinformací. OVĚŘOVNA! Mariupol/Praha 6:05 30. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sdílená ilustrace s konspirační zprávou, že pod mariupolskou ocelárnou se nachází tajný bunkr | Zdroj: stolní hra Blackout - portál Kickstarter

Sociální sítě, ale i e-mailové schránky nejen v Česku zaplnil jeden snímek doprovázený textem: na obrázku vidíte tajný bunkr Severoatlantické aliance PIT-404 pod mariupolským průmyslovým objektem Azovstal.

Server iROZHLAS.cz ale v dalším díle seriálu Ověřovna! rozklíčoval, o jaký snímek se jedná, a vyvrací tak další dezinformace šířící se veřejným prostorem.

Poprvé se ilustrace na internetu objevila již v roce 2015. Redakce ji našla na stránkách internetové platformy pro crowdfundingové financování projektů z oblasti her, filmů nebo hudby Kickstarter.

Tvůrce stolních her Richard T. Broadwater se totiž tehdy snažil získat finance pro novou deskovou hru Blackout: Journey Into Darkness. Hráči se v ní prostřednictvím postavičky měli přesunout do doby, kdy se svět roztrhal na kusy a někteří přeživší se z moderních měst přesunuli do vybudovaných podzemních krytů.

A právě z této sci-fi hry pochází i údajná vizualizace „mariupolského bunkru“. Smyšlený příběh z Ukrajiny a desková hra mají navíc hned dvě věci společné. Zaprvé ani v jednom případě nebyla taková podzemní skrýš nikdy realizována. Zadruhé byly obě události zřejmě podvrh.

I když se autorovi nejspíš podařilo vybrat dostatečnou částku – na 90 tisíc dolarů – na vytvoření hry, stovky lidí si v komentářích na Kickstarteru stěžují, že se stali obětí podvodu a žádnou hru jim nikdo nikdy nedoručil. „Někteří se stále ptají, kde je jejich hra. Odpověď je stručná: O své peníze jste přišli stejně jako já. Ten chlap nás všechny podvedl,“ stojí v jednom z komentářů.

Server iROZHLAS.cz se tvůrce pokoušel kontaktovat, ale neúspěšně.

Úkryt před apokalypsou

Ale zpět k ilustraci. Autor v ní rozčlenil pět podzemních podlaží na strojovnu, obytnou část, salonek, dílnu, zahradnictví, pozorovací místnost a ošetřovnu s laboratoří. Obrázek následně převzaly různé účty například na sociální síti Pinterest, které sdílejí návrhy na vybudování bunkru pro případnou apokalypsu.

V Česku teorii o utajeném krytu pod mariupolským Azovstalem sdílel například twitterový účet uskupení Volný blok, které bylo donedávna spojeno s někdejším poslancem Lubomírem Volným. Neověřené zprávy o tajném bunkru PIT-404, pro které nejsou žádné podklady a jedná se o konspiraci nepodloženou fakty, začaly hojně šířit ruské servery a pronikly i do českých skupin na sociální síti Telegram.

O ocelárnu Azovstal se v posledních dnech vedou intenzivní boje mezi ruskou armádou a ukrajinskými obránci.

Celková rozloha areálu čítá jedenáct kilometrů čtverečních a vedou pod ním tunely dlouhé 24 kilometrů. Průmyslový objekt se začal budovat v roce 1930 na základě rozhodnutí Nejvyšší rady národního hospodářství SSSR.

Ve spleti tunelů pod továrnou se podle dostupných informací skrývají stovky obyvatel Mariupolu, ale i desítky zraněných.

Server iROZHLAS.cz se dlouhodobě věnuje vyvracení dezinformací v seriálu Ověřovna! V předešlých dnech objasnil například ruské dezinformační video o vyhození moskevské studentky z Univerzity Karlovy v Praze nebo zprávy o tom, že ukrajinské děti dostávají přednost před českými při zápisu do mateřských škol.