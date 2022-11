OVĚŘOVNA: Chce Rychetský uškodit Babišovi? Nesmysl, novela koalici kandidátů neumožní

Jak se zbavit Andreje Babiše (ANO) v prezidentských volbách? Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský podle dezinformátorů připravil novelu, která dovolí utvořit „tým prezidentských kandidátů“. Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz v dalším díle seriálu Ověřovna!, jde o nesmysl. Ve sněmovně sice leží změny týkající se voleb, žádná však nic takového neobsahuje. „Je to vymyšlený nesmysl,“ reagoval Rychetský pro server iROZHLAS.cz. OVĚŘOVNA! Praha 5:00 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tým prezidentských kandidátů? Nesmysl | Foto: René Volfík, Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Zatímco ministerstvo vnitra teprve vyhodnocuje, kteří prezidentští kandidáti splnili podmínky pro účast ve volbách, na internetu již o lednovém výběru hlavy státu kolují dezinformace.

Sdílená konspirační teorie tvrdí, že předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský připravil novelu zákona, která ovlivní už nadcházející volby.

„Jednotliví kandidáti mohou utvořit koalici kandidátů a vstoupit do voleb o Hrad jako tým. Hlasy, které jednotliví kandidáti získají se sečtou a budou porovnány s počtem hlasů, které získají kandidáti, kteří vstoupí do voleb jako jednotlivci,“ stojí v řetězovém e-mailu. Pokud by taková koalice vyhrála, v tajné volbě by ze svého středu vybrala jednoho, který by se stal prezidentem. Co by mělo být cílem? Poškození a vyřazení kandidáta Andreje Babiše (ANO).

Řetězový e-mail, který se šíří o nadcházejících prezidentských volbách | Zdroj: Reprofoto iROZHLAS.cz

Smyšlený příběh má však už na první pohled trhliny. Soudce Rychetský podle Ústavy nemůže navrhovat žádnou legislativní změnu. Taková kompetence přísluší pouze poslancům, Senátu, vládě a krajským zastupitelstvím.

Rychetský označil šířenou konspiraci za absurdní tvrzení. „Samozřejmě že nejsem a ani nemohu být autorem žádné novely a tím méně předkladatelem. Naopak, jako soudce Ústavního soudu mohu pouze přezkoumávat přijaté zákony, které už vstoupily v platnost a účinnost. Je to naprosto absurdní tvrzení. To je skutečně taková hloupost, že je těžké k tomu dát nějaký rozumnější komentář. Je to nesmysl,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz.

Dvě připravované změny

V Poslanecké sněmovně sice skutečně leží jedna novela zákona, která se týká prezidentských voleb, a jeden návrh zákona, ale ani jedna úprava neobsahuje žádnou takovou změnu.

První úpravy, které minulý týden ve zrychleném jednání schválili poslanci, souvisí s onemocněním covid-19. Specifikují totiž to, jak lidé budou moct hlasovat v případě, že budou v karanténě nebo izolaci při infekčních nemocech. Ruku pro schválení nového zákona zvedlo 146 poslanců napříč všemi kluby, 21 zákonodárců se zdrželo, nikdo nebyl proti.

Že by nový zákon počítal se zavedením „prezidentských týmů“, vyloučil pro server iROZHLAS.cz i předkladatel vládního návrhu a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Je to nesmysl. Nic takového v žádném zákoně ani v návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování, který upravuje možnost hlasování osob v izolaci při volbě prezidenta republiky 2023, není,“ řekl.

Druhá novela pochází ze Senátu a upravuje především možnosti korespondenční volby, měla by tak usnadnit volbu Čechů žijících v zahraničí. Předloha je ve sněmovně již od loňského léta a při jejím schválení se nepočítá s tím, že by platila již pro lednové volby.

Potvrdila to i jedna z předkladatelek, senátorka Miluše Horská (za KDU-ČSL). „Návrh o korespondenční hlasování se týká lidí v zahraničí. Hlavně se to týká až dalších voleb prezidenta, ne těchto. Když jsme to podávali, tak o Nerudové, o Pavlovi a těchto kandidátech nebyla ani zmínka,“ řekla serveru iROZHLAS.cz.

NARAZILI JSTE NA DEZINFORMACI? Vážení čtenáři, pokud byste na sociálních sítích narazili informaci, u které si nejste jistí její pravdivostí, pošlete ji na e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Server iROZHLAS.cz se ji za vás pokusí ověřit. Už vyvrácené falešné zprávy jsou k dispozici ZDE.

Její slova potvrdil i další ze senátorů Václav Láska (SEN21), který navíc upozorňuje, že není ani jisté, kdy sněmovna návrh projedná a zda ho schválí. „Nevíme, kdy to bude, protože jsme v rukách Poslanecké sněmovny, která nemá žádnou lhůtu na projednání. Počítá se ale s tím, že zákon nemůže nabýt účinnosti tak, aby ovlivnil volby, v nichž již byla zahájena předvolební kampaň. Obsahově to upravuje úplně jinou matérii, než je tady dovozováno,“ uvedl.

Dvakrát poražený Babiš?

Řetězový e-mail, který doputoval i do schránky projektu Ověřovna!, přirovnává smyšlenou novelu k průběhu sněmovních voleb v roce 2021. V nich podle autora došlo kvůli podobné změně zákona k „převálcování Babišova hnutí ANO“ pětikoalicí Spolu a PirStan.

Ani to však není pravdivé, novela zákona upravila dvě věci: snížila kvórum, tedy nejnižší volební zisk pro vstup koalic do dolní komory na 5 % hlasů, a upravila přepočet volebních výsledků.

Nic z toho však nepoškodilo hnutí ANO, koalice by dosáhly na mandáty poslanců, i kdyby platil dřívější zákon. Uskupení Spolu by podle něj muselo ve volbách získat nejméně 15 % hlasů, v loňských volbách vhodilo do uren jejich lístek 27,79 % voličů. Předvolební koalici Pirátů a STAN volilo 15,62 % hlasujících, podle starého znění by potřebovala nejméně deset procent hlasů.

Nově zavedená volební Imperialiho a Hagenbach-Bischoffova metoda hnutí ANO dokonce připsala o dva poslance více, než by získalo podle starého přepočtu. Koalici Spolu se počet nezměnil, pohoršili si PirStan a SPD o jednoho poslance.

Volební systémy Volební metoda SPOLU ANO PIRSTAN SPD Volby 2021 (Imperialiho a Hagenbach-Bischoffova metoda) 71 72 37 20 Přepočet podle d΄Hondtovy metody* 71 70 38 21 Přepočet podle Hagenbach-Bischoffovy metody* 71 68 39 22 * metoda použitá ve sněmovních volbách v roce 2017

** více poměrný způsob přepočtu hlasů na mandáty

Projekt Ověřovna! se dlouhodobě věnuje vyvracení dezinformací, které se šíří ve veřejném prostoru. V minulosti tak prokázal, že mezi Petrem Fialou a Tomášem Fialou, který podniká na Ukrajině, neexistuje žádný příbuzenský vztah nebo že fotografie zachycující vlajky s hákovým křížem na pražském hlavním nádraží byly pouze rekvizity k natáčení dobového filmu.