Ševčík si rozhodnutí o odvolání plánuje vyzvednout v následujících dnech. Hodlá proti němu právní kroky

Rozhodnutí o odvolání si děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík zatím nevyzvedl, plánuje to podle svých slov v následujících dvou dnech. Proti odvolání se bude bránit právně. Odvolání bylo podle Kateřiny Macháčkové z tiskového oddělení rektorátu univerzity zasláno datovou schránkou minulou středu, kdy rektor Dvořák informoval o odvolání. Rozhodnutí bude pravomocné až poté, co bude doručeno Ševčíkovi. Praha 22:33 19. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud by si Ševčík rozhodnutí o odvolání nevyzvedl, nabylo by právní moci po deseti dnech od doručení | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rozhodnutí chtěl Dvořák Ševčíkovi předat osobně ve středu dopoledne, ten ho ale podle rektora odmítl převzít. Ševčík řekl, že neodmítl odvolání převzít, jen rektora požádal, aby postupoval standardní cestou a zaslal mu ho poštou nebo datovou schránkou.

Ševčíkovi vadí ‚politický bossing‘. Spor s rektorem VŠE chce řešit u soudu Číst článek

Pokud by si Ševčík rozhodnutí o odvolání nevyzvedl, nabylo by právní moci po deseti dnech od doručení, což zajišťuje takzvaná fikce doručení. Jakmile bude odvolání pravomocné, bude fakultu řídit statutární zástupkyně.

„Budu bojovat za akademické svobody, za svobodu slova, svobodu názorů, svobodu vyjadřování,“ řekl Ševčík. Doplnil, že má předpřipravený právní postup, kterým se chce proti odvolání bránit.

Jedná se podle něj o politické rozhodnutí, které poškozuje univerzitu daleko více než jeho hodnocení premiéra vlády. Ševčík označil premiéra Petra Fialu (ODS) za hňupa a eurokomisařku Věru Jourovou za Joudovou.

Podle rektora to není svobodně vyjádřený názor, jak říká Ševčík, ale nepřijatelné znevažování veřejně činné osoby.

Rektor Ševčíkovi vytýká podle něj nevhodné vystupování na veřejnosti. Dopad Ševčíkových veřejných vyjádření je podle něj zásadním důvodem pro odvolání, protože poškozovala dobré jméno fakulty.

Zdůraznil, že rozhodnutí není podmíněno Ševčíkovými politickými názory. Uvedl, že si je vědomý rizik, která jsou s tímto rozhodnutím spojena. Je ale přesvědčený, že pokud by Ševčíka neodvolal, mělo by to pro univerzitu mnohem závažnější dopady.

Poškození zájmu školy

Podle vysokoškolského zákona může rektor univerzity odvolat děkana z vlastního podnětu po vyjádření akademického senátu fakulty a se souhlasem celouniverzitního akademického senátu v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty.

Rektor VŠE odvolal Ševčíka, ten rozhodnutí odmítl převzít. ‚Byly v něm čmáranice,‘ tvrdí děkan Číst článek

Volbu nového děkana vyhlásí Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE podle jednacího řádu senátu. Ševčík se ve volbách neplánuje přihlásit jako uchazeč o post děkana.

„Nechci škodit Národohospodářské fakultě a teď kandidovat nebudu, ale budu se soudit. A není vyloučeno, že soud mi dá za pravdu a bude muset mě pan rektor, možná ještě tento, vrátit na místo děkana,“ řekl Ševčík.

Podle předsedy akademického senátu fakulty Jána Pavlíka se nejbližší zasedání bude konat patrně v lednu. „Bude to zasedání, na němž má být rozhodováno o návrhu na jmenování děkana,“ uvedl.