Soud zrušil povinnost předložit formulář po návratu ze zahraničí, ministerstvo má nařízení přepracovat

Městský soud v Praze k 27. říjnu zrušil povinnost vyplňovat při návratu ze zahraničí příjezdový formulář. Podle soudu mimo jiné zasahuje do práva vstoupit na území České republiky, které má každý občan. Ministerstvo zdravotnictví může nařízení přepracovat. Zatím ale nesdělilo, jak bude reagovat. Uvedl to server Seznam Zprávy. Stát vyplňování formulářů po příjezdu do země zavedl kvůli pandemii koronaviru.

Praha 21:03 20. října 2021