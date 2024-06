Týdeník iROZHLASu: co s ‚proděkanem‘ Ševčíkem, tekoucí nervy Okamury a Babišovo evropské hledání

Začínají prázdniny a s nimi v novinářském žargonu okurková sezona. Na stránkách iROZHLAS.cz to ale není znát a i v tomto týdnu jsme přinesli řadu zajímavých textů, rozhovorů a analýz. Z čeho podle šéfa Motoristů Petra Macinky tekly Okamurovi nervy? Co musel exkancléř Mynář slíbit za abolici? A zruší VŠE kvůli Miroslavu Ševčíkovi národohospodářskou fakultu? Pojďme si připomenout poslední červnový týden webu iROZHLAS.cz v pravidelném přehledu. Newsletter Praha 8:00 29. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Foto týdne: Předseda Ústavního soudu Josef Baxa odchází z Pražského hradu s nově jmenovanou místopředsedkyní Ústavního soudu Veronikou Křesťanovou a soudci Jiřím Přibáněm (druhý zprava) a Tomášem Langáškem (vpravo) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Týden očima iROZHLAS.cz

Pondělí patřilo investigativcům Radiožurnálu, kteří odhalili mimořádně sofistikovanou skupinu rusky mluvících cizinců. Ta lákala z Čechů platební karty a přístupy k bankovním účtům. Kriminálníci tak perou peníze ukradené jiným lidem v internetových podvodech. Jak celý systém funguje, vysvětluje reportér Artur Janoušek.

Vrátit, či nevrátit? A když vrátit, tak za jakých podmínek? V dotační kauze Vratislava Mynáře na jeho penzion v Osvětimanech padla v dubnu obžaloba. Té se ale bývalý kancléř snažil urputně zabránit. Jak zjistil nově server iROZHLAS.cz, třeba i tím, že osobně lobboval u exprezidenta Miloše Zemana o abolici se slibem, že spornou dotaci vrátí.

Kdo je skutečný následovník Václava Klause? A z čeho Tomio Okamurovi tekly nervy? Jakub Grim podnikl sondu do rostoucího hnutí Motoristé sobě rozhovorem s jejich šéfem Petrem Macinkou. Ten mimo jiné vysvětluje, proč hnutí nezajímají nadcházející krajské volby a jak to bude s případnou kandidaturou Filipa Turka ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Zruší Vysoká škola ekonomická (VŠE) svou národohospodářskou fakultu? Vít Kubant pokračuje v důkladném mapování dění okolo bývalého děkana, nově proděkana fakulty Miroslava Ševčíka. Celou kauzu navíc vysvětlil i v podcastu Vinohradská 12.

Co dovedlo hnutí ANO, respektive jeho lídra Andreje Babiše k rozhodnutí opustit frakci evropských liberálů? Populismus a primitivní tvrdá kritika EU, která konvenuje jeho novým voličům, hodnotí v analýze Anny Urbanové odborníci. Text zároveň naznačuje, kam by se mohlo Babišovo hnutí vydat dál.

Našla konečně Ostrava řešení heřmanické haldy? Miliony tun hořícího odpadu z dolů a koksoven jsou jednou z největších ekologických zátěží města. Státní podnik Diamo se rozhodl situaci vyřešit tím, že zavře celou haldu do sarkofágu. Projekt za více než dvě miliardy korun popisuje ve své reportáži ostravská reportérka Marta Pilařová.

Argentinský prezident Javier Milei | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

A jaký byl týden objektivy našich fotografů? Ve znamení prezidentských návštěv. Zuzana Jarolímková zdokumentovala návštěvu argentinského prezidenta Javiera Mileie. René Volfík byl zase v patách slovenskému prezidentovi Peteru Pellegrinimu při jeho první oficiální návštěvě Česka. Jak setkání probíhalo, si můžete prohlédnout i v jeho fotogalerii.

Peter Pellegrini se potkal s Milošem Zemanem | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro fanoušky mluveného slova

Jaká je aktuální situace v Pásmu Gazy a jaké politické otřesy přináší probíhající válka Izraeli? To vše vysvětluje blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu Štěpán Macháček v Interview Plus.

Americká firma onsemi chce v Česku investovat rekordních 46 miliard korun do rozšíření své výroby čipů. Co nám tato investice přinese? A jaké s sebou nese podmínky? Přímo v rožnovské firmě natáčela ekonomická reportérka Jana Klímová.

A není možné vynechat ani jubilejní 100. díl podcastu Bruselské chlebíčky. Gratulujeme! V něm Filip Nerad rozebírá s nejvyšším českým úředníkem přes EU Štěpánem Černým aktuální námluvy nově zvolených europoslanců s jednotlivými evropskými frakcemi.

Četlo se nejvíce

