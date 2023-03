V Mynářově shořelém srubu byl nalezen i samopal. Policisté vyšetřují, zda byl funkční a komu patřil

Po požáru srubu bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře v Osvětimanech na Zlínsku loni v březnu se našel samopal. Policie případ řeší kvůli podezření z nedovoleného ozbrojování. Vyšetřuje, zda byl samopal funkční před požárem a komu patřil. Osvětimany 9:36 24. 3. 2023 (Aktualizováno: 10:25 24. 3. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Mynářově shořelém srubu našli nelegálně drženou zbraň (archivní foto) | Foto: Martin Štorkán | Zdroj: Český rozhlas

O nálezu nelegální zbraně informoval jako první server Seznam Zprávy. Radiožurnálu se podařilo zjistit, o jaký typ šlo a v jakém byl stavu. „V daném případě byl nalezen samopal sovětské výroby,“ upřesnil pro Radiožurnál náměstek okresního státního zástupce v Uherském Hradišti Lukáš Mahdal, který případ řeší.

„V odborném vyjádření z oboru kriminalistika, odvětví balistika, je konstatováno, že zbraň je nekompletní, nefunkční, poškozená. Špatný technický stav byl způsoben pravděpodobně dlouhodobým působením vysokých teplot,“ popsal Mahdal.

„Bylo také zjištěno mechanické poškození bicí pružiny. V tom stavu, v jakém byla nalezena, střelby schopná nebyla,“ dodal.

Jestli byla schopná střelby před požárem, vyšetřovatelé zatím nevědí. „To je předmětem šetření,“ doplnil Mahdal.

Jasné také není, komu zbraň patřila. „Ta zbraň není evidovaná, tudíž jsou v tuto chvíli předmětem šetření okolnosti nálezu i to, komu patřila,“ řekl Mahdal s tím, že bližší informace by mohl sdělit do jednoho měsíce.

Po zveřejnění článku poslal Vratislav Mynář reportérovi Radiožurnálu SMS: „Nikdy jsem nevlastnil ani neukrýval žádnou nelegální zbraň.“

Srub vzplál loni v noci na 29. března. Požár sice podle vyšetřovatelů někdo založil úmyslně, kdo to byl, ale nezjistili. Na spáleništi se pak našly dokonce dvě zbraně.

Kromě samopalu ještě browning ráže 9 milimetrů. Ten patřil Mynářovi, byl na něj registrovaný a měl ho legálně, informoval již před časem Radiožurnál.

