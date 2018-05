Piráti, komunisté či ODA žalují dohledový úřad. Nesouhlasí s pokutou za porušení pravidel kampaně

Za porušení pravidel kampaně či fungování politických stran museli zaplatit pokutu, proti sankci od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí se teď brání u soudu. Žalob Krajský soud v Brně eviduje hned 13 – podali ji třeba komunisté, Piráti či Česká asociace satelitních operátorů, jak zjistil iROZHLAS. Podle slov kontrolora Tomáše Hudečka soudní pře ale spíše úřad vítá, ukotví se prý alespoň výklad nového zákona. 6:00 21. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Pirátů Ivan Bartoš. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Nesouhlasíme se sankcí z důvodu procesních chyb při postupu úřadu a dedukce, že jsme porušili zákon tím, že jsme vedli předvolební kampaň,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Patrik Brom z asociace satelitních operátorů.

Ta dostala pokutu ve výši 23 tisíc korun za to, že loni v květnu, tedy krátce po startu kampaně před sněmovními volbami, nechala otisknout inzerát s karikaturou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v buldozeru. Ačkoli tím asociace kritizovala novelu zákona o elektronických komunikacích, kontroloři to vyhodnotili jako nedovolenou kampaň (více čtěte ZDE).

„Je to spíše bagatelní částka, nicméně jde nám o princip a žalobu bychom podali, i kdyby pokuta byla ve výši ceny jednoho oběda v kantýně,“ pokračoval Brom s tím, že úřad podle jejich názoru porušil ústavou garantované právo na svobodu slova.

Česká asociace satelitních operátorů se reklamou ohradila proti novele zákona o elektronických komunikacích | Foto: Česká asociace satelitních operátorů | Zdroj: Facebook.com / Česká asociace satelitních operátorů

Žaloba Pirátů i KSČM

Proti pokutě se vedle toho ohradily také některé politické strany. Například Piráti nesouhlasí s tím, že museli zaplatit 55 tisíc korun za to, že nezveřejnili včas seznam dárců. Ten musí strany a hnutí kompletně odtajnit tři dny před volbami.

Podle místopředsedy strany a poslance Mikuláše Ferjenčíka ale výklad úřadu není správný. „Měli jsme za to, že budou platit standardní lhůty, to znamená, když to stihneme ten daný den. Úřad ale trvá na termínu, který podle nás nemá oporu v zákoně,“ uvedl.

„Některé případy typu České asociace satelitních operátorů mohou teoreticky kolidovat s ústavními právy. Pokud v této oblasti budeme mít k dispozici rozhodnutí soudu, tak budeme rádi.“ Tomáš Hudeček (dohledový úřad)

Strany a hnutí měly přehled sponzorů podle úřadu zveřejnit 16. října, na webu Pirátů se však přehled objevil až o den později. „Úřad postupuje přehnaně puntičkářky ve vztahu k margináliím a měl by se raději zaměřit důležité věci. Tady se bavíme o jednotkách hodin,“ doplnil pirátský poslanec Ferjenčík.

Za stejný prohřešek se u soudu brání také hnutí Starostové a nezávislí či komunisté. Ti navíc dostali pokutu i za to, že neposkytli údaje spojené s financováním kampaně (více čtěte ZDE). Žalobu na dohledový úřad podala také ODA miliardáře Pavla Sehnala - za nedostatečné označení volebních materiálů musela zaplatit pokutu 19 tisíc korun.

Šlo o vůbec první sankci, kterou Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí udělil. Brněnská instituce funguje od leda loňského roku a jejím úkolem je hlídat transparentnost předvolebních kampaní i fungování politických stran.

Soud může pokuty zrušit

Celkem u Krajského soudu v Brně leží 13 žalob. Případy jsou zatím podle mluvčí Evy Sigmundové ve fázi přípravy. „Prozatím není žádná věc vyřízená, věci jsou na pořadu jednání a soud prozatím provádí procesní úkony,“ uvedla.

O jaké subjekty jde, ukazuje následující přehled. Pro podrobnosti stačí kliknout na příslušnou stranu:

Soudní pře přitom dohledový úřad podle slov Tomáše Hudečka spíše vítá. „U označování materiálů informací o zadavateli a zhotoviteli jsme si téměř stoprocentně jistí, ale některé případy typu České asociace satelitních operátorů mohou teoreticky kolidovat s ústavními právy,“ uvedl.

„Pokud v této oblasti budeme mít k dispozici rozhodnutí soudu, tak budeme rádi. Pomůže nám to v orientaci v jednotlivých zákonných ustanoveních,“ doplnil Hudeček.

Pokud soud žaloby nezamítne, může snížit výši pokut či zrušit rozhodnutí dohledového úřadu úplně a věc vrátit k dalšímu řízení. Dohledový úřad by pak byl při dalším rozhodování vázán právním názorem krajského soudu.