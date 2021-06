Polákům vadí pokuta za Turów. Podle poslance nejde Česku o životní prostředí, ale o jiné doly

Varšava počítala s tím, že Praha žalobu u Evropského soudu stáhne a obě země začnou jednat o dohodě.

Česká vláda ale na svém pondělním jednání uložila vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Soudním dvorem EU Martinu Smolkovi, aby navrhl uložení penále Polsku ve výši pět milionů eur (zhruba 127 milionů korun) denně kvůli tomu, že v rozporu s uloženým předběžným opatřením bezodkladně nezastavila těžbu hnědého uhlí v dole.

Poslanec za vládní stranu Právo a spravedlnost Arkadiusz Mularczyk v reakci na rozhodnutí Prahy zopakoval častý argument polské strany: Česku nejde o životní prostředí, ale o zájmy českého provozovatele konkurenčních dolů za českou a německou hranicí.

Polská opozice naopak vidí vinu na straně vlády ve Varšavě, která podle ní zanedbala jednání s Čechy, a teď za to zaplatí všichni Poláci.

Pro připomenutí: české úřady se na unijní justici obrátily v únoru s žalobou proti rozšiřování dolu, které podle nich mimo jiné ohrožuje kvalitu pitné vody pro obyvatele Libereckého kraje. Soud EU v květnu Polsku na žádost České republiky nařídil, aby okamžitě přerušilo veškeré práce v dole nedaleko českých hranic.

Polský premiér Mateusz Morawiecki ale veřejně oznámil, že Polsko nařízení nedodrží, neboť by pro jeho zemi mělo velmi negativní důsledky.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v pondělí uvedl, že Česko nyní žalobu nestáhne. Takový případný krok bude záviset na tom, zda Polsko bude plnit podmínky ve sjednané smlouvě.

Evropská komise dříve několikrát zopakovala, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu uhlí v dole Turów, a to až do vydání konečného verdiktu v tomto sporu. Polsku ale patrně nehrozí žádný postih, který by iniciovala sama exekutiva EU. Mluvčí komise v květnu sdělila, že pokud se polské úřady rozhodnutí soudu nepodřídí, může soud na žádost Česka vyměřit státu pokutu.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Libereckého kraje. Obávají se zvýšeného hluku a prašnosti, a především ztráty vody.