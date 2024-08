Ukrajinská ofenziva v Kurské oblasti mění podobu války. Ukrajinci k tomu museli dospět, říká analytik

Ukrajinská ofenziva v Kursku trvá už 10 dní. Podle Ukrajinců má přispět k bezpečnosti Ukrajiny. Jak celou operaci ale vnímají tamní obyvatelé? „Tím, že se ukrajinská ofenziva odehrává v Kurské oblasti, která má pro Rusko symbolický význam z druhé světové války, si myslím, že to může vést k nárůstu patriotických nálad mezi částí ruského obyvatelstva,“ usuzuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál analytik Lukáš Dyčka. Rozhovor Praha 16:20 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ukrajinská ofenziva v ruském Kursku trvá už deset dní. Čeho Ukrajinci dosáhli?

Především dosáhli významného operačního překvapení. Podařilo se jim nashromáždit relativně početné síly, které mohli nasadit na jiném úseku fronty, než kde vyvíjejí tlak Rusové. Za druhé, nejenže dosáhli operačního překvapení, ale také strategického. To znamená, že částečně změnili podobu války útokem přímo na ruské území.

Lukáš Dyčka Lukáš Dyčka vede oddělení řízení kurzů (OdŘK) v rámci Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií brněnské Univerzity obrany. Během let 2014 až 2016 zastával různé poradní role v rámci ministerstva obrany, včetně poradce náměstka ministra obrany pro legislativu, poradce ministra obrany a poradce náměstka ministra obrany pro řízení SOPS. V roce 2017 obdržel Eisenhower Fellowship na NATO Defence College v Římě. Od roku 2018 také přednáší na Baltic Defence College a zaměřuje se především na výzkum obranné politiky a ozbrojených konfliktů.

Proč se něco takového nestalo dříve, jako součást ofenzivy minulý rok, kdy ukrajinská armáda raději postupovala do neprostupné, zaminované ruské obranné linie na svém území? Co se nyní změnilo?

Vyžaduje to určitou změnu mentality, ke které Ukrajinci museli dospět. A za druhé je to částečné východisko z nouze. Ukrajinci by mnohem raději dobývali zpátky území, které obsadilo Rusko, tedy území, které jim podle mezinárodního práva patří. Toto území je však velmi dobře bráněno a opevněno, takže Ukrajinci museli hledat slabé místo v obraně a našli východisko z nouze v Kurské oblasti.

Co celá operace vypovídá o síle ruské armády, konkrétně o její defenzivní schopnosti?

Nechtěl bych to přeceňovat ze strany Ukrajinců. Samozřejmě je to překvapení, ale přesto Ukrajinci, ať už uvádějí přesná čísla nebo ne, obsadili zhruba tisíc kilometrů čtverečních za osm dní. Pro srovnání, tisíc kilometrů čtverečních je zhruba velikost jednoho okresu v České republice, který autem po okresní silnici přejedete za hodinu.

Pokud obsazení takového území trvá osm dní, znamená to, že ačkoli ruská armáda na to nebyla připravená, stále se nějakým způsobem bránila a ta obrana nebyla úplně špatná. Nějaký odpor klást museli.

Co to vypovídá o kvalitě samotné ruské armády, si netroufám říct, ale nebude tak špatná, jak bychom si chtěli myslet. Spíš to vypovídá něco o vyšším velení, které ignorovalo zpravodajské informace. Tam bych spíš viděl problém, nikoli ve velení samotných jednotek.

Jak podle vás vnímají ukrajinskou ofenzivu obyvatelé Ruska? Vnímají ji jako velkou vlasteneckou válku, nebo to naopak může podlomit důvěru v Putina?

Těžko říct. Přece jenom to území je natolik malé, že si nemyslím, že by šok a otřes v ruské společnosti byl tak obrovský, aby to zatřáslo podporou vládnoucího režimu.

Naopak, tím že se ukrajinská ofenziva odehrává v Kurské oblasti, která má pro Rusko symbolický význam z druhé světové války, si myslím, že může vést k nárůstu patriotických nálad mezi částí ruského obyvatelstva.

Je příliš brzy na hodnocení. Zároveň si myslím, že rozsah ukrajinské operace je ještě příliš malý na to, aby měl dramatický dopad.

Jak je celá ofenzivní operace komunikována v Rusku? Jak se k tomu staví kremelská propaganda?

Zpočátku panovalo zmatení, protože operace nebyla očekávána, a proto nebyly připraveny tzv. noty. Trvalo přibližně dva dny, než tyto noty dorazily.

Pokud jsem správně pochopil z ruských médií, právě dochází k vykreslování situace v paralelách s druhou světovou válkou, což je typický a tradiční ruský narativ. Tomu napomohlo i to, že se operace odehrála v Kurské oblasti.

Kursk za druhé světové války Během druhé světové války došlo u Kursku k jedné z nejvýznamnějších a největších tankových bitev historie, známé jako bitva u Kursku. Bitva byla součástí německé ofenzivy nazvané Operace citadela, kterou nacistické Německo zahájilo s cílem zničit sovětské síly a získat strategickou výhodu na východní frontě. Bitva skončila sovětským vítězstvím, což znamenalo zlom ve válce na východní frontě. Německé síly byly těžce poraženy, ztratily mnoho tanků, letadel a mužů a od té doby se již nikdy neodkázaly plně vzpamatovat. Bitva u Kursku také definitivně zpečetila převahu Sovětského svazu, který postupně začal tlačit německé síly zpět směrem na západ.

Myslíte si, že tato ofenzivní operace může utvrdit Rusy v přesvědčení, že jsou napadeni nebo ohroženi Ukrajinci, kteří jsou vyzbrojeni NATO a Západem, což je údajná příčina speciální vojenské operace, jak je to prezentováno v rámci ruské propagandy?

Ano, ale na druhou stranu to asi ničemu nevadí, protože ruská propaganda směrem k domácímu obyvatelstvu tento narativ používá už, řekněme, dva roky. To znamená, že obyvatelstvo si na to jednak zvyklo, a buď ho přijalo, anebo mu už nevěří.

Tím pádem si nemyslím, že dojde k nějaké dramaticky výrazné změně. Zkrátka Rusové už teď ve velké části věří, že byli nějakým způsobem NATO napadeni, a toto je pro ně jen další důkaz.

Západní spojenci Ukrajiny o operaci převážně mlčí. Proč?

To může mít několik důvodů. Pravděpodobně nebyli informováni dostatečně dopředu, takže zatím nemají moc co říct. Za druhé, ať už západní státy řeknou cokoliv, situaci to výrazně nezmění.

To znamená, proč o tom vlastně mluvit. A za třetí, může tam hrát roli obava z možné eskalace ze strany Ruska, zejména ve Spojených státech. V okamžiku, kdy se válka odehrává na ruském území, otevírá to Rusům, alespoň podle jejich dokumentů, celou řadu možností.

Ať už je to nasazení vojáků základní služby, tedy těch vojáků, kteří na Ukrajině nebojují, nebo v extrémním případě třeba úvahy o nasazení jaderných zbraní. Což si myslím, že se nestane, a většina Evropanů si to myslí také, ale ve Spojených státech poměrně věří v hrozbu jaderných zbraní ze strany Ruska, a právě válka na ruském území by jim takový krok umožnila.

Putin celou dobu hrozí tvrdou odvetou. O víkendu byl proveden další útok na Kyjev. Co podle vás můžeme od něj dál očekávat?

Těžko říct. Nemyslím si, že má mnoho nástrojů k asymetrickému eskalování situace. Předpokládám, že se napnou síly a mobilizují prostředky k tomu, aby Ukrajince buď z Kurské oblasti vytlačili, nebo je alespoň nějakým způsobem zastavili. Budou se snažit dosáhnout symbolického vítězství, což znamená dobytí alespoň nějaké ukrajinské oblasti, kterou by mohli prezentovat jako velké vítězství, podobně jako tomu bylo u Avdijivky nebo Bachmutu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že cílem vojenské operace není zabrat či ukrást Rusku nějaké území, ale vytvořit bezpečnostní pásmo a chránit životy civilistů na ukrajinské straně. Od zahájení operace uplynul více než týden a zatím se to nepodařilo. Myslíte si, že se to Ukrajincům nakonec vyplatí?

Určitě se to vyplatí, protože i když (ruské) jednotky nebudou staženy (z některých pozic na Ukrajině), celá řada materiálu, výzbroje, paliva a munice bude muset směřovat do Kurské oblasti.

To, že (ruské) jednotky zůstanou třeba kolem Doněcké a Luhanské oblasti, je jedna věc, ale skutečnost, že nebudou mít dostatečný přísun materiálu a sníží se jejich ofenzivní schopnosti, je podstatný efekt.

"The Ukrainian operation in Kursk Oblast has already generated theater-wide operational and strategic pressures on Russian forces, however, and subsequent phases of fighting within Russia will likely generate even greater pressures on Putin and the Russian military." https://t.co/yMDDDshbLE pic.twitter.com/JwTwNkedUN — John Spencer (@SpencerGuard) August 18, 2024

Zároveň Ukrajinci získají možnost částečně narušit ruskou ekonomiku v této oblasti, ať už jde o transport plynu nebo možná ohrožení elektrárny v Kursku. To znamená, že operace bude mít některé sekundární ekonomické a sociální výhody pro Ukrajinu a nevýhody pro Rusko.

Role wagnerovců

Ruské zdroje uvádějí, že do města Suči, ležícího na jihu Kurské oblasti, dorazili wagnerovci z Afriky. Jak zásadní je jejich pomoc a co vlastně víme o počtu wagnerovců v Kurské oblasti v tuto chvíli?

Přesný počet neznám. Podle dostupných informací se jedná o běžný přesun sil, které má Rusko k dispozici. Nepřeceňoval bych to.

Je logické, že nechtějí přesunovat jednotky z fronty na Ukrajině, a proto musí hledat vojáky jinde. Víme, že přesunují některé jednotky z Kaliningradské oblasti a jistě budou hledat další rezervy, kde to jen půjde. Jedná se tedy o běžný, logický a očekávaný postup.

Bude pomoc wagnerovců zásadní?

V zásadě si nemyslím, že to bude nějaký zásadní zlom. Jde o relativně kvalitní bojovou sílu. V Kurské oblasti ovšem operovaly spíše druhotné síly. Když Ukrajinci nasadili kvalitní jednotky, potřebujete někoho, kdo má bojové zkušenosti, a ty Wagnerovci mají.

Ukrajinci upevňují své pozice v Kurské oblasti. Na pomoc mohou Rusům dorazit i wagnerovci Číst článek

V posledních dnech se objevily zprávy o útoku na sousední Bělgorodskou oblast. Co by znamenalo pro Rusko, kdyby tam Ukrajinci podnikli větší útok?

Nevím, jestli mají na tento útok dostatek sil. Je to možné, protože překvapení bylo poměrně velké, takže možná mají síly k tomu, aby rozšířili frontu i do této oblasti.

Zároveň ale očekávám, že budou do příhraniční oblasti posílat větší množství jednotek. Nevím, jestli Ukrajina má schopnost tento úder provést ve větší míře. Samozřejmě, propagandisticky se vždy hodí obsadit několik vesnic a vydávat to za rozšíření úderu do další oblasti, ale strategicky to není tak zásadní.

Škála operace

Jak daleko od ukrajinské hranice, respektive jak blízko k Moskvě, by ukrajinské drony mohly proniknout?

Myslím si, že to není vůbec aktuální téma. Aby k něčemu takovému došlo, muselo by se Rusko nejprve opravdu zhroutit zevnitř. V takové situaci by pro Ukrajince bylo mnohem logičtější využít zhroucení Ruska a začít obsazovat zpět ukrajinská území. Nemyslím si, že někdo vážně uvažuje o pochodu na Moskvu.

V jakém okamžiku se tedy Ukrajinci zastaví?

Ve chvíli, kdy Rusové budou klást dostatečný odpor, aby Ukrajinci nemohli dále postupovat. Myslím si, že k tomu dojde v relativně dohledné době. Přece jenom, množství sil, které Ukrajinci nasadili, je relativně malé.

There’s an Interesting opinion piece today in one of the (ultra) pro-Kremlin papers. It offers clues to how life inside Russia may change as a result of Ukraine’s Kursk offensive. #ReadingRussia pic.twitter.com/uvdtO8ffqX — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) August 13, 2024

Jedná se zhruba o patnáct tisíc mužů, což rozhodně není žádné obrovské uskupení. Za druhé, v druhé světové válce v Kurské oblasti bojovalo na každé straně kolem milionu vojáků. Když si představíme tyto počty, je to úplně jiná škála ofenzivy.

Jedna věc, která se Ukrajině velmi daří, je udržování striktní komunikační disciplíny. Čím si myslíte, že to je?

Je to tím, že se poučili z minulého roku, kdy o připravovaném útoku na jihu Ukrajiny mluvili dlouho a v podstatě to věděl úplně každý, včetně posledního analytika a novináře v západních médiích. Udržení tohoto ticha a disciplíny tedy bylo největší poučení, které si Ukrajinci z minulého roku odnesli, a podařilo se jim to velmi dobře.

Částečné příměří Ruska a Ukrajiny? Jednání o něm překazila ukrajinská ofenziva, říkají diplomaté Číst článek

Je podle vás reálná pravděpodobnost, že by obě strany mohly přistoupit na mírová jednání v důsledku ofenzivy v Kurské oblasti?

V důsledku asi ne, ale může to hrát při mírových jednáních nějakou roli. Z toho, co lze vyčíst v médiích a co se Ukrajinci snaží sdělit, vyplývá, že by toto území chtěli vyměnit za území, které drží Rusko na Ukrajině.

Problém je v tom, že Ukrajinci tvrdí, že jim na ruském území nezáleží, takže si nemůžu představit, že by Rusové chtěli vyměnit území, které chtějí – to ukrajinské, za území, které Ukrajinci nechtějí – to ruské.

Oblast, kterou Ukrajinci zatím obsadili, není ekonomicky významná, má jen symbolický význam. Ukrajinská karta by tedy mohla být hratelná pouze s výměnou území, která by musela zahrnovat výrazně větší prostor.