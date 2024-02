Zemědělci nejsou proti Green Dealu, tvrdí šéf svazu. ‚Evropská komise zaspala,‘ uznává europoslanec

Zemědělci v řadě zemí Evropy protestují a varují, že dosavadní spanilé jízdy traktorů a blokády silnic byly jen předehrou. Přestože se podmínky pro zemědělství v jednotlivých státech liší, nespokojenost se zdá všudypřítomná. Podle šéfa Zemědělského svazu ČR Martina Pýchy je tlak trhu v kombinaci s přísnými podmínkami EU na farmáře enormní. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) zase kritizuje nepřehlednost distribuce financí z evropského rozpočtu. Pro a proti Praha 20:52 15. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující zemědělci | Foto: Adam Tomáš | Zdroj: Český rozhlas

Peksa připomíná, že podmínky v zemědělství se v jednotlivých zemích liší, protože si je do značné míry nastavují národní ministerstva zemědělství. Celoevropská zemědělská politika to zase naopak komplikuje.

Je hlavním problémem zemědělců v Evropě špatně nastavená politika EU? Diskutují šéf Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha a europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti)

„Takže zemědělce v některých zemích to staví skutečně do neřešitelné situace a zároveň v jiných zemích asi mohou poměrně úspěšně prosperovat na úkor těch ostatních,“ srovnává europoslanec.

Evropská unie podle Martina Pýchy na sebe v rámci klimatické politiky EU uvaluje přísnější regulace, než platí jinde ve světě, a tím zhoršuje podmínky pro vlastní zemědělce. Přitom se pozastavuje nad účinností těchto regulací, jejichž výsledkem by mělo být nižší zatížení životního prostředí.

Podraz z Bruselu

„V okamžiku, kdy na jedné straně Evropská komise hovoří o tom, že musíme v Evropě snižovat stavy skotu, protože skot emituje metan, a na straně druhé víme, že máme špičkové chovy, kde je produkce jednoho litru mléka s poloviční emisí CO2 oproti zemím mimo EU. Přitom poptávka po mléčných výrobcích neklesá, ale naopak ve světě roste,“ uvádí příklad.

„Likvidace chovů v Evropě znamená zvýšení emisí skleníkových plynů na trojnásobek v zemích, jako je třeba Kazachstán. “ Martin Pýcha

„Jinými slovy likvidace chovů v Evropě znamená zvýšení emisí skleníkových plynů na trojnásobek v zemích, jako je třeba Kazachstán. A to je jenom jeden příklad za všechny, mohl bych jich jmenovat velké množství,“ dodává Martin Pýcha.

Zemědělci podle Pýchy nejsou proti Green Dealu. Uvědomují si, že klimatická změna bude mít v první řadě dopady právě na ně: „Souhlasíme s tím, abychom bojovali proti emisím skleníkových plynů, proti zatížení životního prostředí, ale musí to mít nějakou hlavu a patu.“

„A pokud na vás někdo uvaluje tyto povinnosti a potom otevře hranice pro dovozy ze zemí, kde tyto povinnosti neplatí, tak zemědělci tomu nejenom nerozumí, ale vnímají to jako podraz. Jako cílenou likvidaci evropského zemědělství,“ vysvětluje, proč zemědělci v řadě unijních zemí demonstrují.

Žába na prameni?

Ani Mikuláš Peksa v této souvislosti necítí potřebu zastávat se Evropské komise: „Nejsem příliš spokojen s tím, co komisař zodpovědný za zemědělství Janusz Wojciechowski z polské konzervativní strany Právo a spravedlnost za posledních pět let udělal.“

„Ukrajina by měla dodržovat podobná pravidla jako zbytek EU, ale pak očekávám, že komisař pro zemědělství z Polska toto zajistí.“ Mikuláš Peksa

„Potřebovali bychom systém, kde pokud naši zemědělci vyrábějí potraviny podstatně emisně užitečněji než ostatní, jsou nějakým způsobem zvýhodněni. Ale toto se neděje. Pan komisař tam pět let zaspal a teďka si stěžuje,“ konstatuje europoslanec za Piráty.

Za nejbizarnější označuje to, že se nejvíc demonstruje právě v Polsku, kde jsou specificky protesty proti dovozu potravin z Ukrajiny.

„Uznávám, že Ukrajina by měla dodržovat podobná pravidla, co se týče environmentálních standardů jako zbytek EU, ale pak očekávám, že komisař pro zemědělství z Polska toto zajistí. A to se dodnes nestalo. Zemědělci si oprávněně stěžují, že vlastně žádnou podporu nedostali,“ říká europoslanec za Pirátskou stranu.

Podle Martina Pýchy zemědělce nezajímá, jestli byla autorem legislativy Evropská komise nebo jestli ji upravil Evropský parlament.

„Autorem environmentální legislativy není eurokomisař Wojciechowski, ale bývalý místopředseda EK Timmermans a jeho zelená agenda, kterou tlačil brutálně na sílu,“ oponuje s tím, že Brusel dlouhodobě ignoroval varování ze strany zemědělců, že některá opatření jsou nerealizovatelná v praxi a hlavně že nebudou mít požadovaný efekt.

Holdingům se daří

Peksa připomíná, že podle údajů z Agrární komory přesahoval v roce 2023 vývoz českých zemědělců, respektive potravinářů 300 miliard korun, čímž o 11 procent převýšil rok 2021, kdy Green Deal startoval.

„Řada firem udělala poměrně významné zisky. Typicky v roce 2022 firma Agrofert reportovala čistý zisk o 124 % vyšší v úhrnu 13 miliard korun,“ vyčísluje europoslanec.

„Takže bavíme-li se o českých zemědělcích a o konkrétních číslech, tak na úrovni velkých holdingů se objevují zajímavé zisky. Pravděpodobně asi neprotékají k zaměstnancům holdingů, případně se k nim nedostanou drobní zemědělci. Nicméně z hlediska drancování evropského rozpočtu, jsou tyto firmy poměrně úspěšné,“ hodnotí Mikuláš Peksa.

Poslechněte si celou debatu ze záznamu na webu Českého rozhlasu Plus. Moderuje Jan Bumba.