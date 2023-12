Antimonopolní úřad by měl na potravinovém trhu hrát daleko aktivnější roli, myslí si ekonom Bureš

Tento týden pokračovaly debaty nad cenami českých potravin, které obchodníci plánují od ledna zdražit kvůli vyšším nákladům. Nepomohlo ani snížení DPH. Situaci by ale mohl změnit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Ovoce to možná nepřinese hned, ale pokud budeme aktivněji pracovat na kultivaci soutěžního prostředí, tak je to dobrá zpráva,“ domnívá se hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš, host pořadu Řečí peněz na Českém rozhlase Plus.

