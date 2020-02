Tuzemské výrobě lyžařského vybavení se daří, české firmy dokážou konkurovat i alpským zemím

Česká republika patří k evropské špičce ve vývozu lyží a sportovního vybavení. Podle projektu Česko v datech tuzemské firmy ročně vyvezou lyže za skoro padesát milionu eur (v přepočtu za jeden a čtvrt miliardy korun). V žebříčku tak země překonala třeba i Itálii. O lyže české produkce navíc projevují zájem i vyhlášené zahraniční firmy, které si je tu nechávají zhotovit na zakázku. Nové Město na Moravě 18:21 4. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko patří v Evropě mezi největší výrobce lyží (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Pixabay

Výroba lyží začíná u výběru kvalitního dřeva. Sjezdovky i běžky, které v Novém Městě na Moravě kompletují, jsou mixem hlavně topolu a buku. Podle marketingového manažera společnosti Kästle CZ Petra Kutala se k výrobě používá i exotické dřevo, třeba asijská balsa.

„To dřevo tady nejdříve přirozeně vysychá rok až dva. Je důležité, aby to prošlo všemi ročními obdobími, protože to dřevo celý život pracuje a pak jde ještě do takových speciálních sušáren,“ popisuje pro Radiožurnál.

Než lyže opustí výrobní halu jako hotové zboží, musí projít desítkami procesů - od ořezávání, broušení přes lepení, až třeba po lakování.

„Ten proces vlastně jede v sériích, takže to třeba trvá měsíc, dva měsíce, než z toho příkladku vyrobíme finální lyži,“ říká Kutal.

Plné kapacity

Jeho společnost používá při výrobě dvě základní technologie, lepené tzv. sendvičové lyže a lyže injektované.

„Vlastnosti jsou v tom rozdílné, pěnová lyže je určená spíš pro základní lyžování. Máme formu a pak se do ní vstřikne pěna a ve speciálním lisu se to dostane na reakční teplotu 150 stupňů. Třeba je zajímavé, že Aleš Valenta vyhrál olympijskou medaili právě na pěnových lyžích.“

Na otázku, zda roste poptávka po lyžích, Kutal přiznává, že musí zakázky odmítat kvůli plným kapacitám. „Z 60procent vyrábíme pro jiné značky, 40 procent vyrábíme sami pro sebe,“ doplňuje.

Většinu zakázek si zadávají renomované značky ze zahraničí, jako jsou třeba norský Asnes, francouzský Salomon nebo taky slovinská Alpina. Ročně tu vyrobí až 120 tisíc párů lyží včetně snowboardů. Do pěti let chce ale firma výrobní kapacitu zdvojnásobit, říká ředitel společnosti Kästle CZ Vladimír Dušánek.

Česko drží krok se silnou konkurencí

„S tím, že se chceme dostat na 200 tisíc párů - to je náš další milník. No a to bez té expanze nepůjde. Bavíme se o investicích rozhodně ve stovkách milionů korun. Bude to na budovy a na nové moderní technologie, které využívají prvky vyspělé robotiky. Chceme to měnit ve prospěch vlastních značek, ale je to proces, který zabere zcela jistě několik sezon.“

A právě díky rozšiřování výroby a modernizaci podnik drží krok se zahraniční konkurencí. Asi třetinu vyrobených lyží exportuje do ciziny také český výrobce Lusti. Podle manažera oddělení auditu společnosti Deloitte Filipa Mikela tak tuzemské lyže postupně dobývají celou Evropu.

„Česká republika je na tom v porovnáním s ostatními státy v Evropě velmi dobře. Vezmeme-li v potaz velikost naší země a fakt, že nejsme alpskou zemí, je naše 4. místo v exportu lyží a 5. v exportu lyžařského vybavení velmi dobrým umístěním.“

První tři příčky obsadily Rakousko, Francie a Německo. Například ve vývozu lyžařského vázání je ale Česko druhé hned za Rakouskem, a to v celosvětovém srovnání.