Denně Oscara neleštím, říká supervizor zvláštních efektů Corbould. Do Prahy přijel kvůli Bond in Motion

Zahájení výstavy Bond in Motion, která představuje přes 75 exponátů z filmů o agentovi 007, do Prahy přilákalo také několik hvězdných hostů. Kromě dvou bývalých bond girls Maryam D'Abo a Carole Ashby nebo kaskadéra Lee Morrisona, to byl také supervizor zvláštních efektů Chris Corbould. Do Česka poprvé přijel před sedmnácti lety, kdy tady dohlížel na natáčení bondovky Casino Royale.

