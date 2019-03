Čtvrtfinálové série play-off Chance ligy startují. ‚Bude to boj,‘ ví Jaromír Jágr

„Hlavně to je dřina, ono to není jednoduché. Pro mě je to samozřejmě daleko větší dřina než pro hráče, kterým je 20 let. Regenerace a všechno, když už se do toho člověk dostane, tak je to OK, ale těšit se na to… To je jak když jde člověk do války, na to se málokdo těší, v mých letech určitě,“ udržuje se v dobré náladě před startem play-off Jaromír Jágr.

Když nebudeme počítat loňskou sezonu, kdy Jágr v play-off naskočil v deseti duelech vždy jen na několik sekund, aby si zapsal do statistik start pro případnou baráž, hrál nejlepší Evropan historie NHL vyřazovací boje naposledy před třemi roky v dresu Floridy. Ale během kariéry už odehrál přes 250 play-off zápasů.

„Hlavně na to člověk musí mít fyzicky, to je důležité. Play-off jsem už hrozně dlouho nehrál, ale je to doopravdy o fyzičce. Jeden tým může dominovat první čtyři zápasy a vede 3:1 a najednou se to zlomí a prohraje v sedmém zápase,“ říká o nadcházející fázi soutěže Jágr.

Kladno, kterého je Jaromír Jágr majitelem, nastoupí ve čtvrtfinále proti Přerovu, a protože kromě šéfa klubu nastoupí na ledě i další navrátilec ze zámoří Tomáš Plekanec, jsou Středočeši pro sázkové kanceláře favoritem série. „Teď už není čas na legrácky, teď už je to byznys, teď už je to válka. My si nemůžeme myslet, že sem někdo přijede a bude nás klepat po zádech. Hlavně ne Přerov, to v žádném případě. Já vím, že to bude válka a že to bude boj,“ vyhlíží play-off Jaromír Jágr.

Jenže v první lize ani letité zkušenosti z NHL nemusí vůbec nic znamenat. „Tady jde o jednu věc, kterou si lidi neuvědomují. Starší hráči po třicítce dřív už dávno nehráli, teď si každý snaží prodloužit kariéru. Každý rok přichází dalších 400 nových hráčů a z toho deset dvacet je výborných, a ti staří neodchází, takže kam se posunou? Do druhé ligy a čekají na svoji šanci. Proto se liga zkvalitňuje, protože starší hráči se dokážou udržet. Těch dvacet starých hráčů neodejde, protože přijdou noví. Ti tam zůstávají a odejde jich třeba pět, takže patnáct jich je navíc, než bylo minulý rok, a tak je to stále dokola,“ vysvětluje Jaromír Jágr.

Jeho Kladno rozehraje čtvrtfinálovou sérii s Přerovem v 18 hodin. Úvodní duely čekají i dvojice Jihlava – Litoměřice, Vsetín – Prostějov a České Budějovice – Havířov.