Bylo to jako na houpačce. Vondroušová vyhrála díky ohromné bojovnosti, říká její trenér

Ve čtvrtfinále French Open porazila Markéta Vondroušová Chorvatku Petru Martićovou a připsala si svůj největší úspěch v kariéře. Zápas se přitom v úterý vůbec nemusel dohrát. Předchozí duel mezi Švýcary Federerem a Wawrinkou na Kurtu Suzanne Lenglenové se protáhl, jejich hra navíc musela být přerušena kvůli bouřce. Trenér Vondroušové Jan Hernych Radiožurnálu řekl, že pokud by Markéta druhý set prohrála, zápas by byl přerušen. Paříž 22:23 4. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Markéty Vondroušové Jan Hernych | Foto: Ladislav Němec / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Je to něco neuvěřitelného. Co teď prožíváte vy i celý tým?

Samozřejmě jsou to skvělé pocity. Teďka z nás akorát spadla nervozita z toho zápasu a máme radost.

Tenistka Vondroušová porazila Chorvatku Martićovou a postoupila do semifinále Roland Garros Číst článek

Věřil jste, že vyhraje? Markéta hrála fantasticky závěr prvního setu, pak to na ni možná trochu padalo.

Bylo to jako na houpačce. Samozřejmě věřil jsem, že vyhraje, ale nervy má člověk furt.

Bál jste se, že se to nedohraje v úterý, protože ten program byl všelijaký?

Když šly na kurt, tak už se nevědělo, jestli, když budou hrát dlouhý zápas, se to dohraje. Když by Markéta prohrála druhý set, došlo by k přerušení.

Čím myslíte, že si to vyhrála?

Myslím si, že ohromnou bojovností a perfektně otočila první set, což byl základ, a potom, i když nedohrála ten druhý set, se dokázala znovu dostat z nějakého útlumu a převzala zase iniciativu.

Proměnlivé počasí v Paříži dělá tenistům starosti. Musí dávat pozor, jak správně vyplést rakety Číst článek

Jak hrála v tie breaku a v závěru z těch 0:40, viděl jste ji někdy hrát lépe?

Dokáže hrát takhle skvěle. Vyhrála, já nevím kolik, míčů za sebou. Tam v tu chvíli opravdu dominovala.

V úterý vyšla statistika, že je na Roland Garros ze všech holek nejlepší na returnu, že má nejvíc vyhraných bodů.

To už jsme věděli před turnajem. Když hrála se Simonou Halepovou v Římě, tak tam už proti sobě nastupovaly dvě nejlépe returnující hráčky.

Myslíte, že je šance, že se potkají?

Uvidíme. Nepředbíháme.