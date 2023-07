Veksláci měli po revoluci určitě lepší startovací pozici k podnikání než ostatní, říká historik Havlík

Německé wechseln (v překladu směnit, vyměnit i změnit) se stalo základem českého slangového označení vekslák. V socialistickém Československu, za vlády jedné strany, se veškeré nedostatkové zboží stále směňovalo – a vydělávali na tom hlavně veksláci. Různě pokoutně získávali západní měnu, devizy nebo valuty. A pak tu byly bony, speciální poukázky pro síť prodejen Tuzex. Po listopadu 1989 tak měli menší náskok s přechodem do oblasti podnikání. Jak to bylo doopravdy Praha 0:10 18. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malá privatizace představovala prostor pro veksláky, kteří měli dost peněz i kontaktů neboli skvělý sociální kapitál (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kriminální archetypy svého dřívějšího chování si veksláci ale přenesli i do nových podmínek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Jak to bylo doopravdy Ivany Chmel Denčevové

„Někteří dokázali díky své činnosti před rokem 1989 nahromadit velké množství peněz. Měl jsem možnost procházet dobové vyšetřovací spisy – a jsou plné zmínek o skrýších nacpaných penězi,“ popisuje historik Adam Havlík.

„Veksláci profitovali z toho, že existoval Tuzex – je to zkratka ze slov tuzemský export. Na pro ně ,výhodném‘ prodeji bonů vydělávali velké peníze,“ dodává.

Úplatky, utajené ovládnutí, škoda za miliardy aneb Jak se v 90. letech divoce vytěžily mostecké doly Číst článek

Komunistický stát sice veřejně deklaroval, že jde o kriminální chování, dokonce na to byly paragrafy v trestním zákoníku, ve skutečnosti se choval jinak. I stát totiž potřeboval valuty zahraničních západních měn.

„Navíc někteří překupníci/veksláci aktivně spolupracovali s tajnou policií StB, která je výměnou za informace kryla. Samozřejmě, že stát tak měl i stálý přísun valut, kterým byly doplňovány devizové prostředky,“ říká historik Adam Havlík.

Veksláci oficiálně pracovali

Podobné to pro veksláky bylo i s jejich pracovním zařazením. Československo se honosilo takzvanou plnou zaměstnaností – existovalo právo na práci, stejně jako povinnost pracovat. Ti, kteří nepracovali, byli považováni za příživníky a čekal je kriminál.

„Veksláci byli většinou oficiálně někde zaměstnáni, ve skutečnosti tam nepracovali. Jejich ,nejvyšší metou‘ bylo stát se invalidními důchodci, což zvládali s pomocí tučných úplatků,“ vysvětluje historik.

Třicet let od malé privatizace. Kdo měl peníze, mohl v dražbě koupit drogerii nebo pekařství Číst článek

Následná 90. léta byla ve znamení mimořádně obtížného přechodu z centrální plánované ekonomiky k tržním mechanismům, a to v zemi, kde do té doby téměř vše vlastnil stát. Přišla privatizace, restituce a liberalizace cen.

„Jednou z prvních etap byla obnova živnostenského sektoru, který zanikl po komunistickém převratu v únoru 1948,“ popisuje Havlík.

„A malá privatizace se stala jednou z prvních etap ekonomické transformace,“ dodává s tím, že právě zde byl prostor pro veksláky, kteří měli dost peněz i kontaktů. Neboli to, co se dá označit za skvělý sociální kapitál.

Jednou z výrazných politických postav zejména kuponové privatizace byl Tomáš Ježek.

„Kvůli úspěšnému průběhu malé privatizace musíme nad špinavými penězi zavřít oči… Museli jsme překousnout obličeje podivných lidí a podivné peníze, které si nakradli veksláci, bolševici nebo podivíni jiných kategorií,“ říkal.

Mezi společenskými agenty StB najdete známá jména i z 80. a 90. let, vysvětluje badatel Číst článek

Ministr průmyslu a obchodu v letech 1992 až 1997 Vladimír Dlouhý tehdy prohlásil: „Kdybychom neprivatizovali tak, jak privatizujeme, vekslácké peníze by zůstaly na knížkách, nebo by šly tajně do zahraničí.“

To všechno ale mělo negativní vliv na veřejné mínění a slovo podnikatel dostalo na nějakou dobu negativní nádech.

Na otázku, jestli bylo pro veksláky místo v demokratickém Československu, historik a autor knihy Marky, bony, digitálky Adam Havlík odpovídá: „Bylo. Možná ne na ulici, kde původně začínali, ale mnoho z nich se dokázalo později prosadit. Je pravdou, že v roce 1989 měli lepší startovací pozici.“

Celý pořad Jak to bylo doopravdy najdete v audiozáznamu v úvodu článku.