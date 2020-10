Šípovou zajímá životní prostředí, Bendl má za prioritu zdravotnictví. ‚Je třeba sebevědomé Česko,‘ shodli se

Porazí začínající politička a advokátka Adéla Šípová (bezpartijní za Piráty) v senátním obvodu 30, tedy v Kladně, ostříleného občanskodemokratického politika Petra Bendla? Do druhého kola postoupila Šípová s náskokem 1594 hlasů a podporou 17,8 procenta. Bendl získal 14,1 procenta hlasů. Přečtěte si, co zaznělo v senátním duelu, který proběhl ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Senátní duel Praha 20:18 5. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Bendl a Adéla Šípová | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Mám poměrně slušný náskok a mám z něho radost. Děkuji voličům, že mě takhle vykopli na první pozici,“ říká v senátorském duelu kandidátka. Bendl jí pogratuloval k prozatímnímu úspěchu: „Blahopřeji k prvnímu místu v prvním kole a věřím, že se to otočí.“

V senátorském duelu za volební obvod 30 (Kladno) se utkali politička a advokátka Adéla Šípová (bezpartijní za Piráty) a politik Petr Bendl (ODS).

Bendl zdůrazňuje, že se pravidelně setkává s voliči a ví tedy, co je trápí. „Strach o pracovní příležitosti, strach z koronaviru, hledání způsobu, jak uživit sebe a vlastní rodinu, jak pomoci podnikání,“ zní jeho výčet.

Občanský demokrat považuje za prioritu občanů také zdravotnictví i třeba platy zdravotníků. „Určitě není dobré, když zdravotníci ve středních Čechách dostávají za stejnou práci méně zaplaceno než například v Praze.“

Šípová si prý priority stanovila poměrně brzy, už na jaře. „Můj program je opřen o tři témata: sociální politika, životní prostředí a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky. Ze sociálních témat je to zejména problematika exekučních pastí a dostupnosti bydlení,“ zdůrazňuje.

„Jako matku mě a mé děti příroda a životní prostředí velmi zajímají, považuji to za důležité. Zejména řešení problémů se suchem, vodou a likvidací odpadů. A za třetí se jako advokátka se specializuji na veřejné zakázky, takže mě zajímá transparentní hospodaření s veřejnými penězi, kde máme mnoho rezerv,“ dodává.

Bendl: Buďme odpovědní

Současnou koronavirovou krizi vyřeší podle Bendla především osobní zodpovědnost: „Nelíbí se mi nesmyslná, denně se měnící nařízení, ve kterých se lidé složitě orientují. Apelujme na zodpovědnost lidí a chraňme ty v první linii, tedy učitele, zdravotníky, policisty a další.“

„My ostatní bychom si zodpovědně roušky měli vzít sami tam, kde je větší počet lidí bez toho, aniž by nám to někdo musel nařizovat,“ dodává občanský demokrat. „Tam, kde stát nařídí, že je třeba zavřít podnikání, musí provést také kompenzaci, firmám a lidem pomoci, protože sami si nepomůžou.“

Advokátka odkazuje ke koronavirové politice, kterou razí Piráti. „Dbejme na zájmy ohrožených skupin a zajištění dostatečného počtu lůžek. Jsme nyní v nouzovém stavu, což mě mrzí, vláda promarnila mnoho příležitostí. A uzavírat úplně ekonomiku není teď úplně dobrá cesta. Opírejme se o data a spolupráci s odborníky,“ zdůrazňuje advokátka a politička.

Šípová: Rozšířím pravomoci NKÚ

Současné vládě se boj s korupcí moc nedaří, soudí Šípová. „Proto se připojím k pirátskému návrhu zákona, který rozšiřuje pravomoci Národního kontrolního úřadu na obce a polostátní podniky, což je jedna z cest, jak situaci zlepšit,“ plánuje.

Bendl je přesvědčen, že vysoká míra přerozdělování peněz daňových poplatníků vždy povede k tomu, že je někdo bude chtít zneužít. „Pomáhat ze státního se má těm, kteří si jinak pomoci nemohou. A s dotacemi bychom měli šetřit a měly by být transparentní.“

Sebevědomý stát, shodují se

V zahraniční politice oceňuje Šípová například cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan. „Jen bych připomněla, že před ním tam byl ještě Zdeněk Hřib. Věřím, že dobrá ekonomika vychází z míst, kde jsou dodržována lidská práva. Také připomínám, že náš export do Číny se rovná zhruba objemu exportu do Rumunska,“ říká.

Také Bendl zdůrazňuje, že je třeba udržet pozici Česka coby sebevědomého státu. „Speciálně Miloš Vystrčil z ODS ukázal, jak se chovat k velkým mocnostem, ať už je to Čína, Rusko nebo USA. Jsme svébytný stát a velké mocnosti nám nemají říkat, co si máme myslet nebo dělat,“ chválí svého stranického kolegu.

Občanský demokrat považuje výrok prezidenta Miloš Zemana, že ve druhém kole voleb hlasovat nebude, za nezodpovědný. „Ztratil paměť, protože to byl speciálně on, kdo prosazoval, aby Senát existoval. Sám by měl sám zvát lidi k volbám,“ míní Petr Bendl.

„Já tomu také nerozumím a mrzí mě to. Možná ho k tomu vedou jeho osobní zdravotní problémy,“ reaguje na prezidentské vyjádření Adéla Šípová.

Poslechněte si rozhovor Vladimíra Kroce s oběma kandidáty do Senátu.