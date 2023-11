Na Monínci už zasněžují sjezdovky. Zůstal tu také sníh z minulé sezony schovaný pod speciální plachtou

Skiareály se připravují na novou sezonu. Jako první se pravděpodobně rozjede lanovka už za pár dnů na Monínci. V tomto lyžařském areálu na pomezí středních a jižních Čech totiž používají speciální zasněžovací technologii, která sníh dokáže vyrábět i při teplotách nad nulou. Monínec 7:35 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hromada sněhu naskladněná na léto v ski areálu Monínec na Příbramsku | Foto: Radek Duchoň | Zdroj: Český rozhlas

„Stojíme akorát u hromad sněhu a víme, že když máme sníh, začne se nám naplňovat i ubytování, a když lidé bydlí, tak samozřejmě chodí i jíst, takže udržíme zaměstnanost. To je hlavní cíl, proč se snažíme začínat sezonu už v půlce listopadu,“ říká ředitel skiareálu Monínec Jaroslav Krejčí.

Přestože teplota vzduchu atakuje 10 stupňů nad nulou, na travnatém svahu leží hromady sněhu. Ten je překvapivě suchý.

„To je ten rozdíl mezi sněhem z naší technologie Snow Factory, technickým sněhem a přírodním sněhem. Tato šupina má jádro mínus pět stupňů, proto takto vydrží a je suchá. Sníh z děla má zhruba mínus jeden a půl stupně a přírodní sníh půl stupně, což je znát na tom, jak drží,“ vysvětluje ředitel.

Návštěvníci Monínce zasněžování už při teplotách nad nulou většinou vítají. „Já myslím, že je to úžasné. Čím dřív, tím líp. Hlavně pro ty nadšence, co už se nemůžou dočkat.“ „Je to neekonomické, ale je to pěkné,“ komentují.

Na Monínci ale nespoléhají jenom na zasněžovací systémy. Letos se rozhodli pro experiment a zkusili uchovat loňský sníh na velké hromadě přikrytý speciální plachtou.

„To vydrželo úplně celou sezonu. Je to pilotní projekt s pánem z Norska, který má nějaké zkušenosti, a už můžeme říct, že se to povedlo,“ pochvaluje si Jaroslav Krejčí.

„Smyslem je, že nemusíme všechno zasněžovat za drahé energie, ale víc než třetinu jsme si uchovali z loňské zimy. Když uskladníme plánovaných 14 tisíc kubíků sněhu, mohli bychom Snow Factory pouštět víceméně jenom na dodělání povrchu a většina by zůstala z loňska,“ dodává.

Novou sezonu na Monínci zahájí večerní lyžování v pátek 17. listopadu.