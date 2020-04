Menu pro ‚divnou‘ dobu. Recepty na polévku pho, segedínský guláš a mramorovou bábovku

Název jsem si vypůjčila z mé nedávné gastroglosy, ve které jsem připravila tři typická italská jídla jako podporu Lombardii a také naší kondici tělesné i duševní. Moc se toho v poslední době nezměnilo. Ale raději nechám smutnou realitu být a uteču do reality veselé, do kuchyně. Restaurace zůstanou ještě dlouho zavřené, situace se zásobováním potravin je dobrá a stabilní, rodiny po většinu dnů pospolu, a tak vaříme. gastroglosa dagmar heřtové Praha 10:00 4. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polévka pho je pravým balzámem pro duši a pocuchané nervy. Lze ji vykouzlit i doma | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Protože vaříme pravidelně, snažme se vařit pestře, i když s nádechem tradice. Na kreace prostě není nálada, což je pochopitelné.

Připravila jsem si pro vás opět tři recepty, přičemž jsem zabrousila až do vzdálené Asie. Odtud pochází jednoduchá a přitom výborná polévka pho, která je zdrojem všeho potřebného pro naši kondici.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Voňavý kuřecí vývar vytvoří alespoň na chvíli iluzi, že jste ve vietnamské restauraci. Pozor na návyk, opravdoví labužníci vědí, o čem mluvím. Uspokojení z této polévky může přejít v závislost, aniž si to uvědomíte.

Sáhla jsem i po kysaném zelí, které je prý přímo zabijákem čínského viru, i když je spíš ochráncem naší střevní pohody, a uvařila jsem segedínský guláš, který nadchne snad každého.

Na závěr konstatuji, že i sladkým živ je člověk, a co může být pro nás typičtější než dokonalá třená bábovka, kterou teenageři zvládnou zkonzumovat celou ještě za tepla s jedním šálkem čaje.

Pojďme tedy vařit. Ještě než přistoupíme k plotně, chci vás ujistit, že se vše vrátí do normálu, bude nám zase fajn, půjdeme v klidu do přírody, do kina, k řece, do hospůdky a na zahrádky. Věřte mi. Přeji hodně zdraví.

Polévka pho

Může něco tak uspokojivého být legální? Tuto otázku si kladu pokaždé, když si tuhle polévku dávám ve vietnamské restauraci. Silný vývar s aromatickým kořením, rýžovými nudlemi a masem spolu s hrstí voňavých koření, s limetkou a chilli v sobě koncentruje úžasnou nízkokalorickou pochoutku.

Vím, že v domácích podmínkách asi nedocílíme té pravé chuti, ale přesto se kuřecí pho dá vykouzlit i doma. Potřebujeme jen špetku exotických ingrediencí, tedy hlavně rýžové nudle, limetku, čerstvý zázvor a koriandr či jiné bylinky. Dá se osvěžit i čerstvými bambusovými výhonky, pečenou cibulí, pokud máte. Tak se pusťme do srkání.

Ingredience

Na 2 litry kuřecího vývaru:

1/2 kuřete nebo skelety či kuřecí stehna s kostí, do polévky i navíc 1 kuřecí prso

10 plátků čerstvého zázvoru

1 větší tyčka skořice

3 badyány

2 kardamomy

3 lžíce cukru, nejlépe třtinového

6 oloupaných stroužků česneku

2 lžíce rybí omáčky

svazek jarní cibulky (bílé části nechte do hotové polévky, pro vývar použijte jen zelené)

Do hotové polévky:

1 červená chilli paprička

2 limetky

400 g plochých rýžových nudlí

sůl, čerstvé bambusové výhonky, pečená cibule, pokud máte

čerstvý koriandr (i stonky), thajská bazalka

Postup:

Nejdříve dáme vařit kuřecí maso spolu s kořením, zázvorem, jarní cibulkou, česnekem a cukrem alespoň dvě hodiny, abychom dosáhli silného vývaru. Pokud máme čerstvá kuřecí prsíčka, vložíme je do polévky ke konci vaření a vaříme ve vývaru do měkka.

Mezitím si připravíme rýžové nudle podle návodu, tedy většinou sušené uvaříme v horké vodě, hotové zalijeme trochou vody, přikryjeme talířkem a dáme na minutu do mikrovlnky.

Potom obereme a nakrájíme vařené kuřecí maso ze skeletů i prsíčko na plátky. Chilli papričku nakrájíme na kolečka, limetku na čtvrtky, jarní cibulku na kolečka a s omytými bylinkami a opečenou cibulkou vše připravíme na vedlejší talířek. Do menší misky vložíme čerstvé bambusové výhonky. Vývar ochutíme rybí omáčkou a případně solí, přecedíme nebo jen odebereme koření.

Do připravených misek na polévku nejdříve rozdělíme nudle, pak maso a vše přelijeme naběračkou horkého vývaru. Vymačkáme limetku, přidáme chilli papričky, bambusové výhonky a bylinky a podáváme k povolenému srkání.

S bryndákem jde všechno líp, jen si nesmíte evokovat, že jste u zubaře. Jen jíte polévku pho | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Segedínský guláš

Tato pochoutka se k nám dostala z Maďarska. Oblíbili jsme si ji zřejmě také proto, že bývala na jídelníčku všech restaurací i běžných hospod nejen za první republiky, ale přenesla se i do doby socialismu. Výhodou je, že pokud máte v rodině strávníky, kteří nemají v lásce zakysané zelí, lze jim guláš servírovat ještě předtím, než zelí přidáte. U nás to takto funguje celkem běžně.

Otázka, zda má být segedínský guláš se smetanou, se pravděpodobně váže na vliv jednotlivých rodinných tradic, málokde se totiž na tomto bodě recepty shodnou. Ptám se vždy předem, než do guláše lžíci se zakysanou nebo tučnou smetanou ponořím. Pro jistotu…

Ideální pokrm na divnou dobu. Málo ingrediencí, snadná příprava, můžete uvařit i větší várku, do dalších dnů se guláš krásně rozleží a pak je to teprve ta správná pochoutka. Servíruji jen tak s rohlíkem, bílé pečivo se zdá jako nejvhodnější. Já si vždy vzpomenu na maďarský bílý chleba. Zdá se, že muži vás za dobrý segedín budou milovat.

Ingredience:

1,5 kg vepřového masa, nejlépe z ramínka

50 g sádla

1 velká cibule

2–3 lžíce lahůdkové sladké papriky

1 plátek tvrdého chleba na zahuštění

1/2 hovězího vývaru nebo jen vody

1/2 sáčku zakysaného zelí

mořská sůl, celý kmín

1 bobkový list

zakysaná smetana na dochucení a ozdobení

Postup:

Na sádle zpěníme na kostičky nakrájenou cibuli, přidáme na menší kostky nakrájené maso, přidáme papriku a vše osmahneme. Odškrabujeme ode dna, poté zalijeme vývarem nebo vodou a dále dusíme. Přidáme kmín, sůl, nastrouhaný chléb a dusíme do poloměkka. Poté přidáme celou porci zakysaného zelí, které jsme předtím propláchli a okapali.

Můžeme také přidat jen polovinu dávky zelí, zbývající část vložíme do guláše těsně před servírováním. Dále vaříme, dokud maso nebude měkké, pokud je potřeba, podléváme anebo necháme vařit bez pokličky, aby měl guláš správnou hustotu. Nakonec můžeme přidat smetanu, nebo jen přidáváme smetanu na ozdobu při servírování. Podáváme s knedlíkem anebo rohlíkem či jiným pečivem.

Segedínský guláš patří do české kuchyně. Se zakysaným zelím a trochou zakysané smetany jde o opravdovou pochoutku. Servírujte třeba jen s bílým pečivem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mramorová bábovka

Absolutní klasikou je mramorová bábovka. Existuje mnoho receptů, jak si ji připravit, existuje mnoho variant.

Já jsem pojala recept na mramorovou bábovku trochu vážně a řekla si, že zapomenu na všechny recepty s variantami různých těst, kde se také do bábovky přidává kakao, tedy se „mramoruje“, a připravím recept tak, jak má být – tedy klasickou mramorovou bábovku.

Tajemství je nejenom v dobrých surovinách, tedy v kvalitní mouce a čerstvých vejcích, ale také v pravém poctivém kakau. Dejte si tu práci a nejdříve našlehejte sníh do měkkých špiček, jen tak totiž docílíte, že bábovka bude pěkně nadýchaná.

Kolik přidáte kakaa, záleží jen na vás, mějte však na paměti, že pokud ho přidáte víc, bude kakaové těsto těžší a trochu hutnější. To však neodradí ty, kdo kakaovou náplň milují a vychutnávají si v této bábovce krásnou rovnováhu vanilkového a kakaového třeného těsta.

Ingredience: pro středně velkou formu (asi pro 8 osob)

5 vajec, oddělíme žloutky a bílky

200 g jemného pískové cukru

200 g másla + kousek na vymazání formy

1 lžička vanilkového extraktu

špetka soli

150 g hladké mouky

50 g škrobové moučky

2 g prášku do pečiva

3 vrchovaté lžíce kakaa

Postup:

Nejdříve si předehřejeme troubu na 170 °C. Poté bábovkovou formu vymažeme máslem a lehce posypeme polohrubou moukou. Do čisté mísy kuchyňského robotu dáme bílky, špetku soli a vyšleháme v sníh. Postupně přidáváme třetinu cukru a dále šleháme bílky do měkkých špiček. Přendáme do jiné mísy a dáme stranou.

V míse kuchyňského robotu vyšleháme žloutky se zbylým cukrem do pěny, postupně přidáváme máslo a vanilkový extrakt a stále šleháme. Odměříme a smícháme sypké suroviny, tedy prosejeme mouku, přidáme prášek do pečiva a škrobovou moučku. Nyní snížíme chod robotu a pomalu a střídavě budeme přidávat mouku a vyšlehaný sníh.

Nakonec větší polovinu směsi opatrně přelijeme do bábovkové formy, zbylou část necháme v míse robotu, přidáme kakao a pomalu spojíme. Nakonec nalijeme do formy i těsto s kakaem a dáme do předehřátě trouby. Pečeme asi 40 minut, vyzkoušíme dotekem a špejlí, zda je bábovka upečená, poté vyjmeme z trouby. Necháme asi 20 minut ve formě vystydnout, pak vyklopíme na stojan nebo talíř. Posypeme moučkovým cukrem a krájíme na plátky.

Klasická mramorová bábovka. Sladké mámení | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz