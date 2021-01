Očkovací strategie je podle expertů málo ambiciózní. ‚Bude to stát lidské životy a miliardy korun,‘ tvrdí

Česko začalo očkovat proti koronaviru a v úterý představilo očkovací strategii. Odborníci, které server iROZHLAS.cz oslovil, ovšem považují plán ministerstva zdravotnictví za málo ambiciózní. Do konce března by podle nich měly být proočkovány alespoň tři miliony lidí, zejména z nejrizikovějších skupin. Šéf České lékařské komory Milan Kubek navíc připomíná také ekonomický aspekt: „Kdo dřív naočkuje, ten se dřív dostane z krize.“ Praha 6:00 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti koronaviru | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lékaři v Izraeli už dali injekci s účinnou látkou více než půldruhému milionu občanů, v Česku se od 27. prosince do středečního večera podařilo podle údajů ministerstva zdravotnictví naočkovat 19 918 lidí, převážně zdravotníků (aktualizace probíhá jednou týdně – pozn. red.). Podle premiéra Andreje Babiše lékaři v Česku naočkovali do neděle asi 40 tisíc lidí.

Pomalé očkovací tempo předseda vlády v úterním rozhovoru pro Právo vyčetl Evropské unii, která podle něj pomalu reagovala při zahájení očkování.

Faktem nicméně je, že tuzemští lékaři stěží spotřebovali 33 tisíc dávek vakcíny, které do Česka doputovaly do konce loňského roku. A od té doby dorazily další desetitisíce dávek. Odborníci se přitom shodují, že právě rychlost je v celém očkovacím plánu to zásadní.

Otevření ekonomiky?

Podle matematika Reného Levinského Česko nemusí dosáhnout izraelského tempa, nemělo by se ale ani držet očkovacího plánu, který si vytyčila vláda.

„Naše ambice musí být proočkovat občany nad 75 let do poloviny února, občany nad 65 let do poloviny března,“ vyzývá ředitel Centra modelování biologických procesů.

Ani s takovou rychlostí ale vládní strategie zdaleka nepočítá. Ministr Jan Blatný (za ANO) předpokládá, že teprve v březnu by mělo skončit očkování 600 tisíc lidí z prioritních skupin, kam patří zdravotníci a senioři nad 80 let. Až po nich by měly následovat další skupiny lidí.

Pomalé tempo a nízké očkovací cíle kritizuje také šéf České lékařské komory Milan Kubek. „Za první čtvrtletí potřebujeme naočkovat dva a půl až tři miliony lidí, abychom měli pokrytu nejzranitelnější část populace, aby byli naočkovaní zdravotníci a zaměstnanci v sociálních službách, kteří se o seniory starají,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Šéf komory českých lékařů usuzuje, že abychom se vyhnuli další silné podzimní vlně, je nezbytné do konce září naočkovat sedm milionů lidí. To podle něj nepůjde bez velkých očkovacích center, kterých je prý potřeba alespoň 70.

Kubek navíc pokládá za nemožné, aby zásadní roli hráli praktičtí lékaři. Ti mají podle resortního plánu naočkovat asi 50 tisíc lidí denně.

Rychlou vakcinaci má prezident České lékařské komory za jedinou cestu k otevření ekonomiky. „V současné době se samozřejmě rozeběhl závod o to, kdo dřív otevře ekonomiku. Kdo dřív naočkuje, ten se dřív dostane z krize. Zpoždění bude samozřejmě stát lidské životy a miliardy korun,“ tvrdí.

K němu se přidává také biochemik Jan Konvalinka. „Všichni by se měli naočkovat co nejdříve, ale prostě to nestíhají. Takže berou nejdříve opravdu nejstarší, po nich ohrožené provozně. Nějaké pořadí dát museli. Mělo to být celé hotové do dubna, ale teď jsme na tom takhle,“ připomíná.

Neregistrované vakcíny

Právník Ondřej Dostál, který se specializuje na zdravotnictví, upozorňuje, že některé skupiny obyvatel se do očkovací strategie vůbec nedostaly. „Nepamatuje se například na zaměstnance, kteří chodí do nemocnic nebo domovů důchodců uklízet. Ti mohou být z nějaké externí firmy,“ vysvětluje.

A navrhuje cestu, jež by očkování mohla urychlit: vláda by se mohla soustředit na neregistrované vakcíny. Třeba tu od britské firmy AstraZeneca.

„Měla by umožnit předregistrační očkování vakcínami, které u nás ještě nejsou schválené. Zatím nejsou registrované u nás, ale jinde se s nimi už očkuje. Je to podobné jako s onkologickými léky. Ty se dříve běžně dávaly.“

Evropská léková agentura schválila vakcínu od firem Pfizer a BioNTech před Vánoci. Očkovací látka od firmy Moderna dostala od Evropské komise zelenou ve středu, první dávky by mohly být k dispozici 22. ledna.

Na schválení svých vakcín stále čekají společnosti AstraZeneca, CureVac nebo Johnson & Johnson.

Očkovací strategii, jejíž připomínkování skončilo v pátek, probere ještě během tohoto týdne vláda.

Ministerstvo zdravotnictví představilo materiál s očkovacím plánem v úterý. Vakcinaci v něm dělí do tří etap. První část úvodní fáze připadá na leden a únor. Očkovat se mají senioři nad 80 let, obyvatelé a personál domovů seniorů, hendikepovaní z ústavních zařízení a zdravotníci, kteří se starají o pacienty s covidem.

Osmdesátníci a starší by se měli od 15. ledna přes internet zaregistrovat.