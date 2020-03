Nedostatek zaměstnanců v obchodech zlepší brigádníci. Nově bez potravinářského průkazu

V Česku platí karanténa. Zavřena zůstává většina obchodů, omezení se ale netýkají například prodejny s potravinami, léky a drogérií. Premiér Babiš uvedl, že si lidé nemají nakupovat do zásoby, že potravin je dost. Přesto se objevily snímky prázdných regálů. Tomáš Prouza, prezident svazu obchodu a cestovního ruchu uvedl, že to souviselo i s nedostatkem personálu. Vláda proto zrušila povinnost potravinářských průkazů. Praha 13:51 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noví brigádníci by mohli pomoci obchodům s nedostatkem personálu. | Foto: DAR/MAR | Zdroj: Reuters

Prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ve speciálu Radiožurnálu v pondělí ráno uvedl, že prázdné regály mohly souviset s nedostatkem personálu. „Největším problémem v posledních dnech byli právě chybějící lidé. Řada zaměstnanců je doma s dětmi. Část zaměstnanců ze zahraničí, zejména z Ukrajiny, odjela v průběhu minulého týdne domů. A tady ten výpadek je znát.“

Obchody obdržely tisíce žádostí o brigádu od studentů, kterým se uzavřely školy. Studenti však většinou neměli potravinářské průkazy, které až doposud byly pro práci v obchodech s potravinami nutné. Nyní mohou pracovat i bez nich.

Prouza je rozhodnutím vlády potěšen. „Nemohli je vzít právě kvůli tomuhle byrokratickému požadavku. Protože potravinářský průkaz je jenom razítko na papíře, to není ani žádný lékařský úkon. Takže jsme rádi, že toto bylo konečně zrušeno. Už od rána přijímáme nové brigádníky,“ uvedl. Vyzval studenty a pracovníky uzavřených obchodů a restaurací, aby pomohli situaci zvládnout.

@ProuzaTomas Prosíme všechny studenty či ty, kteří pracovali v uzavřených obchodech či restauracích, aby posílili řady pracovníků obchodů s potravinami a drogerií, potřebujeme každou volnou ruku, abychom udrželi hladké zásobování obyvatel.

Nově přijatým pracovníkům měří v prodejnách teplotu a musí podepsat čestné prohlášení, že se cítí zdraví, nebyli v kontaktu s nikým, o kom ví, že byl nakažen koronavirem, a nebyli v posledních třech týdnech v žádné rizikové zemi. Tato opatření platí i pro řidiče kamionu, kteří přivážejí potraviny do skladů.

Prouza dále pochválil zákazníky za zodpovědné chování, že si sami od sebe drží mezi sebou rozestupy a v pondělí ráno i přes vyhlášení karantény nepropadají panice a nevykupují obchody s potravinami. Rád by všechny občany ujistil, že je potravin dost i ve skladech. „Sklady jsou plné, dneska zhruba na 93 procent,“ říká Tomáš Prouza.

Dodal, že zatím běží hladce i dovoz kamiony do České republiky. „My jsme dohodnuti s panem ministrem Havlíčkem, že budeme pečlivě monitorovat tu situaci na hranicích a kdyby se tam náhodou začaly kamiony štosovat, kdyby se protahovaly čekací lhůty na hranicích, tak máme i příslib pana ministra, že budou otevřeny nové hraniční přechody právě pro to, aby se jídlo do ČR dostávalo co nejrychleji a bez problémů.“