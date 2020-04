‚Nehledejte v tom kulišárnu.‘ Magistrát odmítá kritiku spolku, že během koronaviru omezil nahlížení do spisu

Pražský magistrát se podle spolku Pankrácká společnost pokouší při nouzovém stavu obejít práva občanů, když oznámil zahájení stavebního řízení linky metra D v úseku Pankrác – Nové Dvory pět dní po vyhlášení nouzového stavu. Mimo jiné kvůli omezení volného pohybu podle spolku nemohli lidé prakticky nahlížet do spisu a vznášet námitky. Město ale taková nařčení odmítá. Práva prý nikomu neupírá a spis si lidé mohou nastudovat po telefonické domluvě. Praha 6:00 28. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ražení štoly metra D na pražském Pankráci. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nehledejte v tom žádnou kulišárnu,“ řekl pro iROZHLAS.cz Adam Scheinherr (Praha Sobě), náměstek pražského primátora pro oblast dopravy. Reagoval tak na stížnost vznesenou spolkem Pankrácká společnost, podle kterého se vedení Prahy pokusilo při nouzovém stavu obejít občany a urychlit stavbu linky metra D. Konkrétně úseku mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory. Samotný proces k březnovému kroku zahájilo město už na konci minulého roku.

Pět dní po vyhlášení nouzového stavu vládou, tedy 17. března 2020, se na úřední desce magistrátu objevilo oznámení o zahájení stavebního řízení zmíněné části plánované dopravní tepny. Na začátku dubna pak město zrušilo ústní jednání – schůzi, na které mohli lidé řízení připomínkovat – které připadalo na květen.

Magistrát kvůli nouzovému stavu nefungoval ve zcela plné míře a například den před vyvěšením oznámení na úřední desce informoval, že veškerá agenda se přesouvá pouze k přepážkám.

„Úřad se kvůli všem možným opatřením v podstatě uzavřel,“ řekla pro iROZHLAS.cz předsedkyně zmíněného spolku Marie Jelínková, která je současně zastupitelkou na Praze 4. Členkou politické strany není, na úřad se dostala na kandidátce Pirátů a nezávislých kandidátů.

„Nebylo možné řádně nahlížet do spisu. A když nemůžete nahlížet do spisu, těžko se můžete k něčemu vyjadřovat. Brání to v podávání smysluplných námitek,“ popsala Jelínková svůj pohled. „Je to ohýbání práva. Chtějí stavbu jen urychlit,“ dodala.

‚Vše podle zákona‘

Vedení města s takovým osočením nesouhlasí a možné zrychlování stavebního řízení odmítá. „Všechno je podle zákona. Ústní jednání jsme zrušili pochopitelně z důvodu epidemie. Naopak jsme o tři týdny prodloužili prostor k podávání námitek. Vlastně jsme pravidla rozvolnili,“ oponuje náměstek Scheinherr.

Zároveň odmítl, že by magistrát nefungoval. „Není pravda, že by se magistrát zcela uzavřel. Lidé si mohou zajít na úřad a spis si prostudovat,“ řekl.

Podle Jelínkové ale dostatek času k nastudování spisu není a nebyl by ani za normálních okolností. „Spis k takovéto věci má metr a půl, když tu hromadu papírů postavíte na stůl na kupičku. K řádnému prostudování potřebujete při režimu dvou úředních dnů v týdnu odhadem půl roku. Tady na to byl podle původního oznámení měsíc,“ řekla s tím, že v době, kdy byl omezený pohyb na veřejnosti, se vše ještě více komplikuje.

Jelínkové se zároveň nelíbí, že magistrát neurčil pro ústní jednání nové datum. Magistrát argumentuje tím, že ze zákona není povinen jednání uspořádat, a tím, že v době vydání rozhodnutí nebylo jasné, kdy se situace s epidemií koronaviru zlepší.

Úřad zároveň odmítá, že by někomu upíral práva. „Chránit práva účastníků řízení je nanejvýš důležité. Možnost seznámit se se spisem úřad zachoval, každý účastník se může domluvit s pověřeným úředníkem na termínu nahlédnutí do spisu,“ uvedl tiskový mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Předsedkyně občanského spolku ale nebere ani tento argument. „Kdyby chtěl každý využít tohoto svého práva, znovu se to ve zmíněných termínech nemůže stihnout. Vždyť výstavba tohoto úseku se netýká stovek, ale tisíců lidí,“ řekla.

Spor o 6 tisíc stromů

S výstavbou metra D se pojí také rozsáhlé mýcení městské zeleně. Ustoupit má například několik tisíc stromů. Právě na kácení a složité nahrazování dřevin dlouhodobě Jelínková upozorňuje.

„Neproběhlo ještě ani jedno řízení o povolení kácení, není tedy jistota, jestli vůbec bude umožněno stromy kácet, a už se suverénně jede stavební řízení. Pravomocná povolení ke kácení jsou přitom podmínkou pro vydání stavebního povolení,“ řekla Jelínková.

Pražský magistrát povolení ke kácení nyní skutečně nemá, podle mluvčího Hofmana to ale není překážkou k zahájení stavebního řízení. Rozhodování o povolení na kácení dřevin ve zmíněném úseku Pankrác – Nové Dvory má na stole radnice Prahy 4. S prací zatím tamní odborníci na životní prostředí neskončili.

„Kromě kácení několika kusů dřevin v rámci geologického průzkumu v ulici Na Strži úřad žádné rozhodnutí o kácení dřevin v souvislosti s výstavbou metra D nevydal,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí městské části Jiří Bigas.

Podle dendrologického posudku je na celé trase metra D více než šest tisíc vzrostlých stromů. Magistrát dlouhodobě uklidňuje veřejnost tím, že všechny k zemi nepůjdou. Náměstek Scheinherr opakovaně uvedl, že kácet se bude z jedné čtvrtiny či třetiny a nahrazovat je bude město v poměru jedna ku jedné.

„Samozřejmě že město říká, že všechny stromy nahradí, ale některé stromy, které budou muset ustoupit, rostly desítky let a navíc v současné klimatické situaci a suchu zeleň spíš umírá, než že by se dala ve velkém nahrazovat,“ řekla Jelínková.

Předsedkyně spolku Pankrácká společnost zároveň odmítá, že by chtěla výstavbu nové linky bojkotovat. „Chápu potřebnost vybudování metra D a napojení oblastí jižně od Prahy na zdejší dopravní systém. To nikdo nechce zpochybňovat. Je ale potřeba myslet i na lidi, pro které je třeba právě Praha 4 domovem a nedojíždí sem jen za prací,“ řekla.

V tomto ohledu Jelínková zmiňuje například oblast u plánované stanice Olbrachtova. „Tamní obyvatele čeká teď to, že před okny budou mít několik let zdevastované životní prostředí. Jestli se bavíme o pěti letech, tak je to dle mého ještě pozitivní scénář. Navíc těsně u panelových domů vede rušná silnice a pokácením stromů přijdou lidé o jedinou přirozenou překážku,“ dodala.

