Záchrana nádraží Vyšehrad. Secesní budova se má změnit v luxusní komplex se 170 mikrobyty a ateliéry

Secesní budova nádraží Vyšehrad, která spadá do ochranného pásma UNESCO, řadu let chátrala. Nový majitel Vyšehrad Rezidence s.r.o chce objekt zrekonstruovat a nabídnout zcela nové využití prostoru. Součástí návrhu je i 170 mikrobytů, komplex má nabídnout také společné prostory nebo tělocvičnu. „Od roku 2012 je to poprvé, kdy má nádraží skutečně šanci být opraveno,“ řekl pro server iROZHLAS.cz zastupitel Prahy 2 Jaroslav Němec (Piráti).

Praha 17:54 14. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít