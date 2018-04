Přehled tisku: vyznamenání pro sestru bratrů Mašínů, dočasné řízení GIBS a náhodně objevená cukrovka

Náhodné testy v lékárnách odhalili cukrovku u pětiny lidí, nemoci se přitom dá snadno předejít, píše regionální Deník. Lidové noviny zjistily, že jednou z nominantek na prezidentské vyznamenání je sestra bratrů Mašínových. Premiér v demisi Andrej Babiš podle deníku Právo oslovil šest důstojníků, kteří by mohli dočasně řídit GIBS. Více se dočtete v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:10 23. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cukrovka (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Majitelé pozemků pod chystanou dálnicí D35 u Litomyšle chystají žalobu na stát, píše Mladá fronta DNES.Ředitelství silnic a dálnic podle stěžovatelů na jejich parcelách nelegálně provádí průzkumné vrty. Silničáři ale takové obvinění odmítají. Majitelé pozemků tvrdí, že úředníci nejdřív o vstup na jejich pozemky požádali. Někteří vlastníci to ale odmítli, a přesto podle nich na jejich parcely najela těžká technika.

Špatné podmínky pro malé operátory zpomalují levnější mobilní internet - tématu se věnují Hospodářské noviny. Stát proto chystá regulovat velké operátory, a otevřít tak trh více konkurentům. To by podle něj mohlo snížit ceny mobilního internetu. Velcí operátoři to ale odmítají.

Regulace, kterou připravuje Český telekomunikační úřad, se týká velkoobchodních cen za pronájem sítí pro drobné operátory. Ti totiž nemají vlastní, a tak za poplatky využívají ty od trojice největších operátorů. Ceny za takovou služby jsou ale podle zástupců drobných poskytovatelů příliš vysoké. Chtějí proto vyvolat spor s největšími operátory, a to ještě předtím, než stát spustí zmiňovanou regulaci. Tu ještě musí posvětit Evropská unie.

Náhodné testy v lékárnách odhalily cukrovku u pětiny lidí, kteří si dobrovolně změřili hladinu cukru v krvi - informuje o tom regionální Deník. Podle lékařů by to mohlo znamenat, že téměř dva miliony Čechů by se měly ihned začít léčit. Dosud přitom diabetologové odhadovali, že o své chorobě neví asi čtvrt milionu Čechů.

Lékaři připouští, že výsledky testů můžou být zkreslené, protože do lékáren chodí starší lidé. A právě mezi nimi je podíl těch s cukrovkou vyšší. Nemocí trpí asi pětina seniorů. Cukrovce lze přitom snadno předejít. Podle lékařů si totiž chorobu většina lidí způsobí sama svým životním stylem - třeba přejídáním, nedostatkem pohybu, kouřením nebo nadměrným pitím alkoholu.

Sestra bratrů Mašínových Zdena by mohla dostat státní vyznamenání - zjistily to Lidové noviny. Návrhem na její ocenění se zabývají senátoři. Zdenu Mašínovou, která pochází z odbojářské rodiny, minulý režim věznil. Jestli vyznamenání získá, bude záležet na prezidentovi Miloši Zemanovi. Mezi dalšími nominanty na vyznamenání je podle Lidových novin třeba tenistka Helena Suková, bývalý kosmonaut Vladimír Remek nebo pediatr Miloš Velemínský.

Premiér v demisi Andrej Babiš z hnutí ANO oslovil šest důstojníků, kteří by mohli dočasně řídit Generální inspekci bezpečnostních sborů. Zjistil to deník Právo. Babiš ale odmítl říct, komu konkrétně výzvu adresoval. Podle Práva napsal nejbližším podřízeným současného ředitele Michala Murína. Ten chce z funkce po neshodách s premiérem odejít na konci dubna. Nového ředitele chce Babiš najít ve výběrovém řízení.

ČEZ chystá investovat miliardy do teplárenství, píše deník E15. Polostátní energetický podnik chce díky tomu a taky třeba díky snižování nákladů vydělat do roku 2020 tři miliardy korun. Expandovat do teplárenského byznysu chce ČEZ hlavně v Česku nebo taky na Slovensku.

Z jaderné elektrárny Temelín hodlá ČEZ postavit horkovod do Českých Budějovic. Dlouhý by měl být téměř 26 kilometrů a jeho cena by měla přesáhnout jednu miliardu korun. Podobnou částku chce energetická skupina podle deníku E15 utratit taky za obnovu teplárny v Mělníku, která dodává teplo Pražanům.