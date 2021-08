Hygieny nestíhají kontrolovat návraty z dovolených. Koronavirus si z ciziny přiveze až 150 Čechů týdně

„Je s tím spoustu starostí, aby člověk vůbec odletěl. Když se chcete registrovat do nějaké nemocnice, není jednoduché vůbec sehnat to místo na PCR,“ popsala Radiožurnálu paní Jana před odletem do Řecka.

To teď patří mezi červené země s vysokým rizikem nákazy. Právě na takové se hygienici při kontrolách zaměřují nejvíc. Od začátku června nákazu ze zahraničí přivezlo přes 1300 lidí.

„Asi 100, 150 nákaz týdně je importováno ze zahraničí. Koresponduje to s epidemickou situací v těch zemích: nejčastěji to v poslední době bylo Španělsko, Malta, Chorvatsko, Egypt, Tunis, Německo, Ukrajina - všechny ty případy trasujeme,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Podle mluvčí Středočeské krajské hygieny Dany Šalamunové ovšem hygienici nezvládají kontrolovat všechny, kteří z rizikových zemí přijíždějí.

„Kontroly probíhají namátkově i na podněty. V systému si filtrujeme data ručně a podle toho zjišťujeme, zda ta osoba splnila všechny podmínky. Co největší automatizování by nám pomohlo, a na tom pracujeme s Ústavem zdravotnických informací a statistiky,“ podotkla.

Náhodné kontroly

Středočeská hygiena denně eviduje na 20 tisíc nových příjezdových formulářů. Kontroly dodržování stanovených podmínek návratu tak probíhají spíš náhodně, a to i na Zlínsku.

„Formulářů je spoustu. Že by se nám to teď aktuálně ukazovalo, to nemáme. Ty kontroly probíhají na základě podnětů. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo, jak bylo deklarováno. Co se týče příjezdového formuláře, aby nám ukázal jednotlivá data,“ přiblížila mluvčí zlínské hygieny Vendula Ševčíková.

Ministerstvo zdravotnictví systém stále vylepšuje a řadu funkcí už podle něj hygienické stanice k dispozici mají.

„Pracovníci krajské hygienické stanice mají v Informačním systému infekčních nemocí aktuálně formou reportů dostupná upozornění na nedodržení testování. Mají také možnost kombinování rizikovosti země versus provedení testu, podstoupené vakcinace, případně i prodělané onemocnění,“ vypočítal mluvčí Daniel Köppl.

Podle šéfa libereckých hygieniků Iva Valenty tamní hygiena denně dostává kolem tisícovky příjezdových formulářů. „Za ten týden obtelefonujeme nebo mailem kontaktujeme necelých tisíc lidí ze zemí s vysokým rizikem a asi 20 lidí s extrémním rizikem. Necháváme si předložit výsledky testů, protože někdy si pletou antigenní a PCR testy.“

Pokuty padly

Podle oslovených hygienických stanic lidé většinou podmínky dodržují. Pokud se proviní, tak nejčastěji tím, že po návratu do Česka nejdou na test nebo si termín testu špatně spočítají. Třeba v Moravskoslezském kraji už ale padaly i pokuty.

„Evidujeme dvě rozhodnutí, kde byla uložena pokuta dva až pět tisíc korun. Kdy se obvinění dopustili více přestupků cestování, například mimo formuláře nešli před odletem nebo po návratu na test. Poslední dobou reagujeme spíš na podněty, které k nám docházejí – sousedé či okolí upozorní na to, že lidé byli v zahraničí a zda splnili různé povinnosti po návratu,“ řekl mluvčí tamní hygieny Aleš Kotrla.

Po příjezdu z vysoce nebo velmi vysoce rizikových zemí musí lidé mezi pátým a čtrnáctým dnem absolvovat PCR test. U zemí s extrémním rizikem je test nutný do 24 hodin a pak za 10 až 14 dní. Do výsledků testů musí dodržovat samoizolaci. Výjimku mají plně naočkovaní.