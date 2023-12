Kutnohorská sekta vůdce Richarda: společenství plné strachu i týrání, rituály u hradu a tři úmrtí

Investigativní tým Radiožurnálu a server iROZHLAS.cz se letos podrobně věnovaly kauze kutnohorské sekty. Ta se začala postupně rozkrývat poté, co loni v říjnu dvě členky společenství usmrtily samozvaného léčitele a vůdce skupiny Richarda Š.

Zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena jsou teď obžalované z vraždy a případ projednává Městský soud v Praze.

Český rozhlas na konci listopadu zjistil, že kriminalisté v souvislosti se sektou obvinili šest lidí kvůli úmrtí muže, který se loni v srpnu zapojil do rituálu u hradu Český Šternberk.

Léčitel Richard Š. z Kutné Hory kolem sebe shromáždil desítky lidí a postupně převzal kontrolu nad životy některých z nich. Loni 4. října ho dvě jeho stoupenkyně – zubařka Magdalena a učitelka v důchodu Irena – usmrtily v jednom pražském bytě. Teď jsou obžalované z vraždy a případ řeší Městský soud v Praze.

Radiožurnál a iROZHLAS.cz z rozhovorů s lidmi okolo sekty, dokumentů a výpovědí před soudem letos v červnu zrekonstruovaly, jak společenství kolem Richarda desítky let fungovalo. Vyznačovalo se manipulací, psychický nátlakem i strachem. Jak mohlo fungovat, popsal psychoterapeut a religionista Prokop Remeš.

„Manipulátoři to nemají někde načtené, ale cítí, jak to funguje. A jdou na to na jednu stranu přes strach, na druhou přes pocity viny. To je hodně silná emoce, která dokáže manipulovat. Jakmile vzniká nějaká vazba na vůdce, který říká, jak by měl daný člověk žít, a pak ho odměňuje za správný život a trestá za špatný,“ přiblížil Remeš v rozhovoru pro Český rozhlas.

K tomu, jaká byla uvnitř společenství atmosféra, se někteří jeho stoupenci vyjádřili před soudem. „Hodně používal Dantovo rčení z Inferna: Zanechte veškeré naděje (‚Zanechte veškeré naděje, kdo vstupujete,‘ stojí nad bránou do pekla tak, jak ji popisuje Dante Alighieri ve své Božské komedii – pozn. red.). Kdo mě neposlechne, tak se ztratí v Dantově pekle, v té nekonečné hrůze a bez naděje. Vím, že to zní banálně, ale v té době jsem mu věřil bezmezně,“ vysvětloval ve svědecké výpovědi u soudu postarší muž, který byl součástí skupiny dlouhou dobu.

Další úmrtí

Se sektou navíc souvisí ještě další úmrtí. Vůdce Richard Š. vyslal loni v srpnu Jiřího H. a další následovníky do lesů v okolí hradu Český Šternberk, aby se zúčastnili „očistného“ rituálu. Z dokumentů a výpovědí, které mají server iROZHLAS.cz a Radiožurnál k dispozici, vyplývá, že Jiří H. musel pobývat v lese nahý. Jeden ze členů sekty ho navíc po dobu několika dní bil dřevěnou tyčí do oblasti hlavy, břicha a horních a dolních končetin.

Po několika dnech Jiří H. začal kolabovat, ostatní členové ho proto odnesli do jeho auta a vezli ho za guruem Richardem. Při příjezdu k plaveckému stadionu v Kutné Hoře ale přestal jevit známky života, teprve poté zavolali členové sekty záchrannou službu. Už ale bylo pozdě.

Policie kvůli tomuto případu obvinila šest lidí, jak popsala mluvčí Vlasta Suchánková. „Kriminalisté viní tyto osoby ze zločinu vydírání a přečinu neposkytnutí pomoci, za což jim mohou v případě pravomocného odsouzení hrozit tresty odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let, respektive od osmi do šestnácti let,“ sdělila Suchánková na konci listopadu s tím, že mezi nově obviněnými jsou čtyři ženy a dva muži.

Sebevražda?

Účast na nepříjemných rituálech hrozila také Františkovi J. Na místo, kde měl se svou dodávkou vyzvednout ostatní členy společenství, ale nedorazil. Neozýval se.

Až druhý den našli kriminalisté jeho tělo mezi obcemi Kozojedy a Truba, asi půl hodiny jízdy autem od Kutné Hory. Někteří členové sekty vypověděli, že spáchal sebevraždu, protože nezvládl tlak vůdce Richarda. Policie podle mluvčí Suchánkové tento případ nadále vyšetřuje.

„Tímto případem se zabývají kolínští kriminalisté a zatím není nijak uzavřen, stále probíhá prověřování,“ řekla k tomu Suchánková.

Necelé tři měsíce po seancích přišel o život i samotný vůdce společenství Richard. Dvě ženy, které ho usmrtily, se u soudu hájí tím, že postupovaly striktně na jeho příkaz. Prý se ho bály a zároveň mu uvěřily, že jeho tělo po smrti zmizí. Že odejde „na druhý břeh“, jak jim několik let tvrdil.

Soudní znalci z oboru psychiatrie a psychologie se přou o to, zda měly Magdalena a Irena v době vraždy zachované rozpoznávací a ovládací schopnosti. Soudkyně Daniella Sarah Sotolářová si kvůli tomu vyžádala revizní znalecký posudek, který připravují lékaři z Hradce Králové. Obě obžalované ženy na jejich žádost na týden hospitalizovali. Soud bude v projednávání kauzy pokračovat na konci ledna.