Botswana tvrdí, že vyřešila záhadu úmrtí stovek slonů. Otrávit se mohli toxiny ze sinic v napajedlech

Stovky slonů, kteří byli letos v průběhu května a června v Botswaně nalezení mrtví, se nejspíš otrávili toxiny ze sinic, ohlásily botswanské úřady. Napajedla se proto budou v příštím dešťovém období testovat, aby úřady dalšímu masovému vymírání předešly, píše Guardian. Vědci si myslí, že by sloni mohli být na toxiny náchylnější, protože tráví hodně času koupáním a pijí velké množství vody

Záhadná smrt přibližně 350 slonů v okolí delty řeky Okavando letos na jaře ochranáře zaskočila. Pytláctví bylo ovšem brzy vyloučeno, protože sloní těla zůstala netknutá. Symptomy následně vedly k přesvědčení, že slony zabil buď virus encefalomyokarditidy nebo toxiny ze sinic.

„Naše poslední testy ukazují, že příčinou úmrtí byly nejspíš neurotoxiny ze sinic, které jsou ve vodě přítomné,“ řekl Mmadi Reuben, hlavní veterinář v botswanském oddělení ochrany národních parků, na pondělní tiskové konferenci.

Vzorky z napajedel byly rozeslané do laboratoří v Botwaně, Jižní Africe i do Spojených států. Reuben ovšem odmítl specifikovat, v jaké z institucí byly testy provedeny a o jaký typ sinic jde.

„Zůstává spousta nezodpovězených otázek, jako proč zemřeli jen sloni a proč pouze v této lokalitě. Máme řadu hypotéz, které nyní vyšetřujeme,“ dodal.

Kvalitní vzorky

Podle Guardianu byly toxiny původně vyloučené, protože žádný jiný druh, kromě jednoho koně, otrava nepostihla. Vědci si však myslí, že by sloni mohli být náchylnější, protože tráví hodně času koupáním a pijí velké množství vody.

„Doufám, že to, co říká vláda, je pravda, protože to vylučuje některé z těch hrozivějších scénářů,“ komentoval situaci biolog Niall McCann z britské neziskové organizace National Park Rescue, který původně naznačoval, že sloni mohli být záměrně otráveni nebo mohli zemřít na neznámý patogen.

Objevily se totiž pochyby, zda byly vzorky tkání dostatečně bezpečně a rychle transportované do specializovaných laboratoří.

„Pouhý fakt, že se ve vodě našly sinice, neznamená, že sloni skutečně zemřeli v důsledku těchto toxinu. Bez kvalitních vzorků z těl mrtvých slonů jsou to jen hypotézy,“ upozorňoval McCann.

Na vině i klimatická změna

V červnu úřady napočítaly celkem 281 mrtvých sloních těl, jejich počet ale od té doby stoupl na 330. Hlavní veterinář Reuben následně řekl, že úřady budou příští dešťové období sledovat, zda se v napajedlech sinice vyskytují, aby mohli dalšímu masovému úhynu předejít.

Deník Le Monde uvedl, že, rostoucí výskyt i škodlivost těchto vodních květů jsou způsobené hlavně zvyšujícími se teplotami v důsledku klimatických změn. Podle Mezinárodního panelu pro změny klimatu totiž v jižní Africe dochází až k dvojnásobnému teplotnímu růstu oproti jiným částem světa.

V sousedním Zimbabwe bylo v srpnu také nalezeno přes dvacet mrtvých slonů. Panují obavy, že by události mohly mít souvislost. Tamní úřady mají nyní zato, že úmrtí způsobila bakteriální infekce, výsledky testů ovšem zatím nejsou k dispozici.