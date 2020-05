‚Největší policejní operace v historii státu.‘ Guvernér Minnesoty nařídil plnou mobilizaci národní gardy

Několik desítek amerických měst v pátek a v sobotu zasáhly demonstrace kvůli násilné smrti George Floyda. Starosta Minneapolisu, kde Floydovi v pondělí při zatýkání klečel policista několik minut na krku, vyhlásil noční zákaz vycházení. Pentagon nařídil armádě, aby v případě nutnosti nasadila vojenskou policii, guvernér Minnesoty Tim Walz vyhlásil plnou mobilizaci národní gardy, což je poprvé od konce druhé světové války. Minneapolis 18:11 30. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující stojí 29. května se spojenýma rukama proti policistům před jejich velitelstvím ve Phoenixu. Demonstrují kvůli smrti Afroameričana George Floyda v Minneapolisu | Foto: Nicole Neri | Zdroj: Reuters

Situace ve městě je stále „velmi nebezpečná“, konstatoval na tiskové konferenci guvernér státu Minnesota Tim Walz. V noci na sobotu někdo ve městě střílel na policisty. Při incidentu ale nebyl nikdo zraněn.

Walz prohlásil, že ani přes 500 členů národní gardy, kteří byli povoláni do souměstí Minneapolisu a hlavního minnesotského města Saint Paul, nemají úřady dostatek lidí, aby klid v ulicích udržely. „Nemůžeme lidi zatýkat, když se snažíme udržet pozice. Není nás dost,“ řekl.

Z tohoto důvodu se Walz nejprve rozhodl aktivovat dalších zhruba 1200 gardistů a řekl, že zvažuje federální nabídku Pentagonu vyslat do minnesotské metropolitní oblasti vojenskou policii.

Ani to ale podle Walze, který v noci na neděli očekává další vlnu násilných protestů, nemusí stačit, ačkoli již nyní garda označuje současnou akci za svou největší policejní operaci v historii státu. Guvernér následně nařídil mobilizovat celou národní gardu Minnesoty.

'Nejsou to místní občané'

„Guvernér právě oznámil plnou mobilizaci minnesotské národní gardy poprvé od druhé světové války. Co to znamená? Znamená to, že všichni jdeme do toho,“ citovala televize CNN generála Jona Jensena, který minnesotské gardě velí.

Starostové Minneapolis a Saint Paul Jacob Frey a Melvin Carter tvrdí, že násilníci demonstrující v ulicích obou měst nejsou místní občané, ale do souměstí ve velkém přijíždějí. Carter podle CNN uvedl, že nikdo ze zadržených z uplynulé noci obyvatel města nebyl.

Vedle Minneapolis nabraly protesty násilnou podobu také v New Yorku, Detroitu, Washingtonu, Louisville Oaklandu nebo v Atlantě. V Atlantě byl na některých místech vyhlášen výjimečný stav. Demonstranti zde mimo jiné poškodili sídlo televize CNN.

George Floyd zemřel poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista Derek Chauvin několik minut na krku. Chauvin byl v pátek zatčen a obviněn z vraždy, poprvé před soudem stane v pondělí. Hrozí mu až 25 let vězení. Kauce byla stanovena na půl milionu dolarů (přes 12 milionů Kč).