Moskevská burza po měsíci znovu otevírá. ‚Největší propady jsou pravděpodobně za námi,‘ říká expert

Moskevská burza ve čtvrtek částečně obnovila obchodování s akciemi. Provozovatel burzy uvedl, že zpočátku bude obchodování časově omezené a že nebudou dovoleny spekulace na pokles cen. „Otevření ruské burzy je poměrně zásadní krok, protože pokud je zavřená, tak ani ruští občané nemají možnost se svým majetkem nakládat," vysvětlil pro Radiožurnál Petr Zámečník z EMA data, který se zabývá monitoringem finančního trhu a analýzou dat. Moskva 13:04 24. března 2022

Moskevská burza byla uzavřená kvůli obavě, že se tamní akcie propadnou do hluboké ztráty. Změnilo se něco? Zmenšilo se riziko, nebo co se stalo, že se burza opět otevírá?

Prvním důvodem je to, že už opadla panika. Navíc moskevská burza zahájí obchodování pouze se třiatřiceti tituly, a nikoliv s plným množstvím akcí, které jsou tam listované. Přitom většina nebo minimálně část těchto titulů byla obchodována duálně na jiných burzách, například v Londýně, kde se krátce po invazi a uzavření moskevské burzy propadla cena mnohých akcií až na zlomek ceny.

Některé akcie se propadly dokonce o pětadevadesát procent a jen pár z nich pokleslo jen v řádu desítek procent, takže ty největší propady už jsou pravděpodobně za námi.

Moskevská burza může být také podpořena centrální bankou, stejně jako tomu bylo u zahájení obchodování se státními dluhopisy začátkem tohoto týdne, kdy centrální banka sama prohlásila, že bude nakupovat tyto dluhopisy, aby nedošlo k velkému nárůstu výnosů při poklesu ceny těchto dluhopisů.

Nejdříve tedy bude možné obchodovat s akciemi třiatřiceti podniků zařazených v indexu Moex. O jaké akcie jde?

Jedná se o akcie nejvýznamnějších společností, jako je Gazprom nebo Sberbank, a další velké tituly. Takže jsou to skutečně tituly, které jsou obchodovány nebo byly obchodovány, protože například londýnská burza je vyřadila z obchodování zatím dočasně, a tak byly obchodovány i na jiných světových burzách.

Ruské akcie se tedy obchodovaly jinde ve světě, když byla moskevská burza uzavřená?

Ano, nějaký čas se ještě obchodovaly. Například londýnská burza je vyřadila asi týden po uzavření moskevské burzy právě z důvodu, že tyto akcie propadly na ceně, a byly tak prakticky neinvestovatelné, protože v situaci, kdy jsou na Rusko uvaleny takto tvrdé sankce, nelze ani odhadnout, jak se budou vyvíjet výnosy těchto společností, a jestli vůbec mají šanci přežít a dále být obchodovány.

Navíc Rusko zvažuje i znárodňování akcií firem a podniků, které jsou v Rusku, ale jejich mateřské firmy ukončily jejich výrobu nebo ukončily poskytování služeb. Ruská vláda otevřeně hovoří o tom, že je znárodní, což je další riziko, které se může přenést i na akcie obchodovaných společností.

Posílení rublu

To mohou být firmy, ale třeba i banky?

Ano, může se jednat i o banky. Nezapomeňme, že největší ruská banka Sberbank je ovládaná ruskou centrální bankou a ta může rozhodovat o dění v této bance.

Jak je vlastně pro nynější ruskou ekonomiku a tamní firmy důležité otevření ruské burzy?

Otevření ruské burzy je poměrně zásadní krok, protože pokud je zavřená, tak ani ruští občané nemají možnost se svým majetkem nakládat: není možné prodávat akcie, kupovat akcie a není možné ani ocenit hodnotu firem bez sekundárního trhu nějakým transparentním způsobem.

To má vliv i z dlouhodobého pohledu, protože ruské firmy budou dříve či později potřebovat nový kapitál a pro ten půjdou mimo jiné právě na burzu. A pokud je burza zavřená, tak nemají možnost o ten kapitál požádat investory na burze.

Laik by si mohl myslet, že ruská ekonomika nyní potřebuje zejména měny, jako jsou dolar nebo euro. Nicméně Rusko chce, aby odběratelé jeho plynu platili v rublech. Jakou to má podle vás logiku?

Má to poměrně významnou logiku, protože pokud Rusko bude přijímat platby za plyn a ropu pouze v rublech, a to minimálně z Evropy, tak to znamená, že čeští, respektive evropští odběratelé ruského plynu a ropy budou muset nejprve směnit eura na rubly.

Rubly jim prodá Evropská centrální banka, a tím získá jak devizové rezervy, ale zároveň také podpoří rubl, který tímto bude posilovat. Ostatně už po oznámení tohoto kroku ruský rubl posílil, protože to znamená, že firmy v Evropě, které odebírají plyn a ropu, budou muset rubl nakupovat, což zvýší poptávku po ruské měně.

Dá se odhadnout, jak je na tom Rusko ekonomicky po uvalení sankcí? Zatím se zdá, že Moskva splácí řádně úroky v daných termínech.

Odhaduje se to velmi těžko. Viděl jsem některé predikce, jak dopadne ruská ekonomika za letošní rok, hovoří o poklesu v řádu kolem deseti procent, což je poměrně hluboká recese, ze které se bude dostávat ještě poměrně dlouho a těžko.

Nikdo neví, jak dlouho bude trvat rusko-ukrajinský konflikt. Nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho ponese Rusko následky své agrese, protože to, že skončí válka na Ukrajině, ještě neznamená, že se investoři vrátí do Ruska nebo že ruská ekonomika bude otevřená světu, protože se extrémně zvýšilo geopolitické riziko. Celý západní svět si nyní uvědomil, že investovat v Rusku nepřináší pouze nadstandardní výnosy, ale že riziko, které je s tím spojeno, je výrazně vyšší, než si dosud mysleli.