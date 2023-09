Tajné koncerty, bytová divadla a boj za svobodu. Plastic People slaví 55. výročí od založení

Dlouhé vlasy, kvůli kterým je komunistický režim pronásledoval, mají dodnes. A písničky, které The Plastic People of the Universe hrát dřív nemohli, dnes hrají zcela svobodně. Legendární kapela českého undergroundu slaví 55 let od svého založení. Hudebníky v začátcích ovlivnila třeba americká skupina The Velvet Underground nebo hudebník Frank Zappa. Právě jedna z jeho písniček Plastic People dala kapele v roce 1968 jméno. praha 7:45 1. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít The Plastic People of The Universe 1979 koncert Nová víska, Pocta Ladislavu Klímovi – Jak bude po smrti | Zdroj: Profimedia

Měli dlouhé vlasy a hráli zvláštní hudbu, i proto byli takzvaní plastici trnem v oku komunistickému režimu. Ten jim tak vzal profesionální licenci a hudebníci se tak stáhli se podzemí – undergroundu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O tvorbě skupiny ale i politické perzekuci za komunistického režimu si poslechněte reportáž Martina Hrnčíře.

Co vlastně underground znamená?

„K tomu se hezky vyjádřil Jirous, když se ho ptali, jestli má underground význam a odpověděl: ‚Myslím, že v současné době má underground ještě větší význam, než měl tehdy.‘ Je proti konzumní společnosti i proti otupělosti, stupiditě, lhostejnosti, která v současné době panuje,“ popsal před deseti lety v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas tehdejší člen kapely Vratislav Brabenec.

Zmiňovaný kunsthistorik Ivan Magor Jirous kapelu umělecky vedl. Byl také jedním ze čtyř plastiků, který byl ve vykonstruovaném politickém procesu v roce 1976 odsouzen k osmnácti měsícům vězení.

‚Beztak dávno odsouzeni‘

Soudu se účasnil tehdy také tehdejší disident a dramatik Václav Havel, který tehdejší atmosféru popsal v eseji nazvaném Proces:

Redakcemi se začala plížit normalizace. Nové vedení rozhlasu se distancovalo od vysílání v roce 1968 Číst článek

„Bylo to depresivní? Samozřejmě. Což mohlo probouzet jiné pocity už jen třeba to, že lidsky nejopravdovějším dojmem působili v soudní síni ti, kteří seděli na lavici obžalovaných obklopeni policisti a odváděni na záchod v poutech. Anebo to, že obhájci pronášeli své výborné a vyčerpávající obhajoby, obžalovaní se přesvědčivě bránili a důkazní řízení se zvolna hroutilo v trosky v situaci, kdy, jak všichni tušili, jsou obžalovaní beztak dávno odsouzeni.“

Událost inspirovala také tvůrce seriálu 30 případu majora Zemana, kdy v době soudu s kapelou The Plastic People of the Universe vznikl díl Mimikry. V něm se objeví také kapela dlouhovlasých hudebníků, kteří berou drogy a unáší letadla.

The Plastic People of the Universe hraje v obměněné podobě dodnes z repertoáru nevynechali například ani oblíbenou píseň Mochomůrky bílé.