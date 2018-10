Obrana jako turecká tvrz? Tři ze čtyř českých zadáků hrají fotbal ve státě na pomezí Evropy a Asie

Čeští fotbalisté zabojují o udržení naděje na triumf ve své skupině Ligy národů. Musí ale v úterý večer vyhrát na Ukrajině. Pokud se jim to povede, znovu potěší i nového trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého. Ten by uspěl s reprezentací i ve druhém utkání. A pomáhat mu k tomu bude asi i „turecká obrana“. Charkov 19:31 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká fotbalová reprezentace | Zdroj: ČTK

„Chceme vyhrávat, od toho tady jsme. Chceme samozřejmě i potěšit lidi a znovu dát české reprezentaci pěkný obraz už kvůli našemu pocitu a svědomí,“ říká pro Radiožurnál Ondřej Čelůstka.

ONLINE: Ukrajina - Česko Číst článek

Stoper tureckého Antalyasporu začal novou éru reprezentace pod trenérem Jaroslavem Šilhavým v základní sestavě a na Slovensku se dostal v národním týmu poprvé do soutěžního utkání. A patřil k nejlepším českým fotbalistům na hřišti.

„Nezříkám se toho a určitě na sebe beru odpovědnost. Je to pozice stopera, která to už předurčuje. V obraně musí být nějaký lídr, šéf,“ dodává Čelůstka.

Ve středu obrany spolupracoval Čelůstka s dalším hráčem z turecké ligy - Jakubem Brabcem z Rizesporu. A tohle složení napoprvé šlapalo.

České fotbalisty čeká souboj s Ukrajinou. Tu úspěšně vede držitel Zlatého míče Andrej Ševčenko Číst článek

„Myslím si, že jsme si v zápase vyšli vstříc a fungovalo to. Nikdy to nejde držet celých 90 minut, nějaká okénka se najdou, ale celkový dojem byl pozitivní,“ těší obránce.

Čelůstka, pokud trenér Jaroslav Šilhavý nějak nepřekope sestavu, nastoupí i v Charkově proti Ukrajině. A i proti dalšímu silnému týmu se pokusí dirigovat defenzivu. Pomáhat k tomu možná bude i další hráč, který doplňuje tureckou linku v české obraně - Filip Novák z Trabzonsporu.

Ten v sobotu Trnavě nastoupil v průběhu utkání za zraněného Pavla Kadeřábka a taky přispěl k triumfu nad Slovenskem.

„První zápas se sice vyhrál, ale zatím bych to nijak nepřeceňoval, pořád je to jen jeden zápas a ne šňůra výher. Musíme to potvrdit a říct si i špatné věci, abychom je do dalšího zápasu zlepšili,“ neukvapuje se Novák.

Utkání začne na Ukrajině v úterý večer ve 20:45 středoevropského času. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu, anebo můžete sledovat online reportáž serveru iROZHLAS.cz.