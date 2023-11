Dvě trestné minuty jsou moc, ale na trati jsem se každým kolem zlepšoval, říká Krčmář po 14. místě

Vytrvalostní závod Světového poháru v biatlonu vyhrál ve švédském Östersundu Němec Roman Rees. Nejlepším z českých závodníků byl čtrnáctý Michal Krčmář, který na střelnici chyboval dvakrát. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport litoval především chyby při střelbě ve stoje, ale zároveň si pochvaloval běžeckou formu, kterou v úvodu sezony prokazuje. Östersund 18:47 26. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biatlonista Michal krčmář vybojoval ve vytrvalostním závodě na Světovém poháru v Östersundu 14. místo | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Michale, jak hodnotíte svůj výkon po vytrvalostním závodě?

Když se na to podívám teď v cíli, tak to nevypadá úplně zle. Při střelbách jsem se cítil komfortně a za mě je výsledek dvou trestných minut moc. Zvlášť za první stojku bych si dal facku. Při páté ráně už jsem byl myšlenkami asi trochu na trati a rána mi utekla. To by se mi nemělo stávat. Nedostatky tam určitě vidím, ale zároveň to je dobrý vklad do sezony. Hodnotím to pozitivně.

V prvních dvou střeleckých položkách jste nasbíral dvě trestné minuty, ale pak už to bylo z vaší strany bezchybné. Měnil jste něco, když jste přijížděl k třetí položce?

Trochu víc jsem tu položku pohlídal, protože jsem věděl, že už si nemůžu dovolit žádné trestné minuty. Bylo to ještě o trochu víc kontrolované, aby tam přišla nula, která mě vrátí zpátky do závodu.

Dopředu jste se posouval i během poslední běžecké části. Jaké to bylo na trati?

Každým kolem se to zlepšovalo. Poslední okruh mě potěšil, protože jsem tam jel s Fillonem Mailletem, kterému jsem dokonce v posledním dlouhém stoupání ujel. Zvedlo mi sebevědomí, že nestačil mému tempu.

V sobotu jste předvedl spolehlivý výkon ve smíšené štafetě, v neděli finišujete jako nejlepší český závodník mezi světovou extratřídou. Ukázalo vám to, že i na startu letošní sezony patříte do nejužší špičky Světového poháru?

Uvidíme. Je brzy na hodnocení. Vytrvalostní závod je specifický oproti těm sprintům a stíhacím závodům. Rozhodně je lepší začít sezonu takto, než někde vzadu. Určitě jsem za to rád, ale na nějaké potvrzování si budeme muset ještě počkat.