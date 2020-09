Vesmírná soutěž. Žáci mohou naprogramovat experiment, který se uskuteční na oběžné dráze

Snili jste někdy o tom, že budete astronauti? Evropská vesmírná agentura vyhlásila další ročník soutěže Astro Pi Challenge pro žáky základních a středních škol. Do vesmíru se sice děti samy nepodívají, můžou ale vytvořit program, který pak dvakrát obletí Zemi na Mezinárodní vesmírné stanici. Praha 14:25 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Země pohledem Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Fotografie ze srpna 2014 | Foto: Reid Wiseman | Zdroj: NASA

„V soutěži Astro Pi mají žáci za úkol naprogramovat mikropočítače, které jsou na palubě Mezinárodní vesmírné stanice,“ vysvětluje pro Radiožurnál Jan Spratek ze vzdělávací kanceláře Evropské vesmírné agentury.

O soutěži Astro Pi Challenge natáčel Vojtěch Koval

V kategorii Mise Zero můžou žáci do 14 let poslat svým kódem vzkaz, který si pak astronauti na ISS přečtou na ledkovém displeji a nově k tomu mají za úkol změřit vlhkost vzduchu.

„Na těžší úrovni, v Misi SpaceLab, jak se jí říká, mají za úkol přijít s experimentem, který by dva oblety planety Země měřil data,“ dodává Spratek.

Studenti přitom pro svůj experiment dostanou k dispozici reálné nástroje a senzory na Mezinárodní vesmírné stanici.

„Dá se říci, že dostanou k dispozici materiál nebo vybavení Mezinárodní vesmírné stanice, ale opravdu musí přijít s experimentem, který Evropská kosmická agentura schválí a dá jim měřící čas k dispozici,“ pokračuje Jan Spratek.

Jedním z účastníků minulého ročníku Astro Pi Challenge byl Václav Pavlíček z týmu Pardubice Pi. „Zaměřili jsme se na úbytek vegetace na Zemi,“ popisuje. „Zkoumali jsme to tím, že na Mezinárodní vesmírné stanici byl Astro Pi počítač, který nám umožňoval fotit Zemi. Na fotkách byla část spektra, které je blízké infračervenému, což nám umožňovalo počítat NDVI index, ze kterého jsme schopni určit, kolik se na fotce nachází vegetace,“ vysvětluje.

A Evropská kosmická agentura pak vyhodnotila jejich experiment jako jeden z nejlepších. „Naše fotky jsme porovnávali se staršími snímky. Překvapilo nás, že jsme nenašli zas až tolik úbytků. Bylo to hodně dané tím, kde běžel náš program. Bylo to nad Asií,“ dodává.

A Spratek shrnuje: „Tato výzva má za úkol naučit žáky a studenty vědecké práci. To znamená navržení experimentu, následně programování, což je možná ta hlavní část, a poté změřit data. Z nich pak vyvodit závěry.“

Jako odměnu za povedené experimenty pak v minulém ročníku studenti mohli položit otázku astronautovi Lucovi Parmitanovi. Do Mise SpaceLab, tedy starší kategorie Astro Pi Challenge se minimálně dvoučlenné týmy můžou hlásit do 23. října.