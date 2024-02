Čekat patnáct minut na signál není běžné, popisuje přistání modulu Odysseus na Měsíci Spratek

Dost napínavé okamžiky prožívali ve čtvrtek večer v řídícím středisku společnosti Intuitive Machines, která vyslala k Měsíci modul Odysseus. Plavidlo jen o něco větší než telefonní budka se krátce po půlnoci středoevropského času po přistání neozvalo. Až asi po čtvrt hodině byl zachycen první slabý signál. Jan Spratek, popularizátor kosmonautiky z pražské Hvězdárny a planetária, řekl Radiožurnálu, že taková doba není běžná. Praha 16:21 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Až asi po čtvrt hodině byl zachycen první slabý signál | Zdroj: Profimedia

Napětí muselo být obrovské, protože několik předchozích pokusů soukromých firem selhalo. Díky čemu se to podle vás nejspíš tentokrát povedlo?

Protože asi udělali všechno to, co měli. Tak bych to mohl v krátkosti shrnout. Ale když se opravdu podíváme na to, co firma Intuitive Machines dělá, jak technologicky vyspělou firmou je, tak tam opravdu ty pravděpodobnostní body šly kupředu a nahoru. A firmy, kterým se to nepodařilo v minulosti, prostě udělaly nějakou vývojovou chybu.

Velmi zjednodušeně říkáme: „Space is hard a neodpouští.“ To znamená, pokud si dovolíte udělat jednu jedinou chybu, tak vám to velmi rychle vrátí. Myslím, že největším důkazem byl právě předchozí pokus soukromé nepilotované mise Peregrine, kdy pravděpodobně praskl kus nádrže, a proto se Měsíc nekonal. Takže tady se podařilo, protože se udělalo vše, co mělo.

Je už jasné, proč trvalo čtvrt hodiny, než robotický model začal vysílat? Nebo to je běžné?

To rozhodně není běžné, bych řekl. Samozřejmě zkušeností s tím, že nám nějaké zařízení přistane na jiném kosmickém tělese, nemáme stovky, abychom mohli statisticky říci, co je běžné a co není. Ale v podstatě bychom opravdu očekávali to, že první silnější signál přijde v řádu jednotek sekund, maximálně jednotek velmi krátkých minut.

Tady jsme opravdu čekali a dokonce panovaly takové pochybnosti, říkalo se: „Snad se nerozflákalo o povrch, protože třeba něco nezafungovalo tak, jak mělo.“ Takže není běžné čekat signál, zvlášť když Měsíc je vzdálen 1,2 světelné sekundy, takže signál letí opravdu rychle, není to jako komunikovat s landrem na Marsu a podobně. Takže zkrátka čekalo se a společně s kolegy velmi netrpělivě čekáme na první fotku, čekáme na přesnější údaje z telemetrie po přistání…

Modul je v pořádku

Mimochodem je tedy jasné, v jakém je stavu modul, jestli je v pořádku?

Američané samozřejmě dost dbají na ověřování takových věcí, to znamená, v momentě, kdy jsme slyšeli šéfa mise a dokonce i gratulace šéfem NASA, tak bereme, že opravdu bude v pořádku, minimálně tak, že by tam měl stát tak, jak stát má, a že vysílá.

To by znamenalo, že se, jak říkáme, nerozflákal o povrch. Ale to, jestli bude schopen plnit úplně všechno do posledního detailu, to, na co je zkonstruován, to nedokážeme říct, protože opravdu nemusí být úplně ve stoprocentním stavu, to nevíme.

Jaký by měla mít ta mise vědecký přínos? Co se od Odyssea čeká?

Mohli bychom to rozdělit na dva přínosy. Jeden je vědecký, to znamená, že bychom se podívali na konkrétní experimenty, konkrétní přístroje, které jsou na palubě, a mohli bychom se bavit o tom, co je možné vyzkoumat, co je možné nového zjistit. Nejsou to samozřejmě extrémně velké robustní přístroje, lander samotný je velmi malý.

Ale především bych se podíval na tu věc druhou a to je právě technologický krok, který je tady uskutečněn, a přínos, který to třeba přinese, a to je právě to, že je tady výzva komercionalizovat vesmír, aby se soukromé firmy mohly co nejvíce podílet právě i na budoucích pilotovaných misích s posádkou i v rámci obrovitánských programů, jako je třeba program Artemis, který se má už s lidmi, teď to bylo jen s roboty, vrátit zpátky na Měsíc. Takže aby vliv firem a jejich soukromých iniciativ byl ještě větší, než tomu bylo doposud.

Jak dlouho má Odysseus na Měsíci pracovat?

Jelikož není konstruovaný na to, aby přežil velmi nehostinné podmínky, řekněme, lunární noci, to znamená, jakmile se Měsíc otočí zády ke Slunci, tak pravděpodobně přežije pouze 14 dní, které máme tady na Zemi, to znamená jeden měsíční den.