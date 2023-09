K čemu bylo zničení sondy za sedm miliard? ‚Odkloníme i asteroid mířící k Zemi,‘ těší vědce

Americká sonda DART narazila loni v září do planetky Dimorphos. Šlo o test planetární obrany pro případ, že by podobný asteroid mířil k Zemi. Po roce mají vědci přesné výsledky testu. „Zjistili jsme, že náraz byl účinnější, než se odhadovalo. Sonda vyvrhnula velké množství materiálu, což vedlo k výrazné změně dráhy tělesa,“ vysvětlil pro Radiožurnál Petr Pravec v z Astronomického ústavu Akademie věd v Ondřejově. Rozhovor Praha 11:27 17. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace sondy DART před srážkou | Zdroj: NASA

Na misi se podíleli i čeští astronomové. Co jste se za ten rok o následcích nárazu dozvěděli?

Na tomto experimentu jsme se podíleli nejenom při přípravě, ale i na následných měřeních, která probíhala během dalšího půl roku. Skončila letos v březnu a od té doby jsme získaná, velmi bohatá data analyzovali.

Chystá NASA další srážku sondy s planetkou? Poslechněte si celý rozhovor.

Kromě základního výsledku – máme technologii, která umožní změnit dráhu takto malého tělesa – jsme zjistili, že byl tento náraz účinnější, než se odhadovalo. Bylo to způsobeno tím, že sonda nárazem vyvrhnula velké množství materiálu, což vedlo k výrazné změně dráhy tělesa. Efekt byl tak zhruba třikrát silnější.

Je to dost významný výsledek pro kalibraci modelů, které by byly použity v budoucnu při odklonění nebezpečného asteroidu.

Také jsme se dozvěděli, jak materiál reaguje a jak dochází k interakci mezi dopadající sondou a povrchovým materiálem. Ten asteroid byl obrazně řečeno gravitačně vázaná hromada kamení, u které došlo k přetvarování.

V červenci vyšla v Astrofyzikálním časopise studie o „roji balvanů“ uvolněných nárazem sondy. Jak velký je to problém?

Není to zásadní problém. Čekalo se to, že bude vyvrženo hodně materiálu. Přesně se ale nevědělo, jaká bude distribuce těchto těles. Jestli půjde o mnoho drobných úlomků ve formě štěrku nebo prachu, anebo spíš ve formě menšího počtu větších kusů.

Teď už víme, že je to směs obou těles, ale počet velkých kusů je poměrně významný. Už jenom to nám umožnilo zpřesnit modely, jak takový náraz probíhá.

Chystá NASA další takovou misi?

NASA nikoliv. Řekněme, že byla dostatečně uspokojena výsledkem DART.

Evropská kosmická agentura ale chystá misi k témuž binárnímu systému – soustavě Didymos a Dimorphos. Tato sonda má jméno Hera, brzo se sestaví a příští rok by měla být hotová, takže za rok zřejmě odstartuje. Po třech letech – v roce 2027 – k této soustavě doletí a bude ji nadále podrobně zkoumat.

Ačkoli jsme se toho spoustu zajímavého dozvěděli, tak jsme to pozorovali ze Země, což má určitá omezení. Některé parametry ale můžeme zjistit jenom zkoumáním zblízka pomocí sondy. A to bude dělat za čtyři roky Hera.

Test NASA s nárazem do planetky programu obrany Země je plánován na září 2022. Schéma ukazuje, jak by měl test probíhat. | Foto: www.nasa.gov/planetarydefense/dart | Zdroj: NASA