Jako když vám v porodnici ukazují cizí dítě, popisuje porod náhradní matka Zdeňka

Zdeňka je 36letá vyučená kuchařka, žije v bytě v Jihomoravském kraji s partnerem a dcerami, s poslední je na rodičovské dovolené.

„Mám tři dcery, nejstarší je šestnáct, prostřední devět a nejmenší jsou tři. Byla jsem několikrát darovat vajíčka na reprodukčních klinikách a v návaznosti na to jsem se posunula k tomuto rozhodnutí, že chci pomoci ještě víc,“ mluví o náhradním mateřství Zdeňka, která dítě jinému páru porodila loni v listopadu.

Vzpomíná na to, že její život velmi ovlivnila tragédie v rodině, kdy najednou přišla o oba rodiče. „Táta zabil mámu a pak spáchal sebevraždu. Tehdy jsem je našla doma. A to byl spouštěč toho, že chci pomáhat,“ vypráví Zdeňka.

Nejdřív si začala o náhradním mateřství zjišťovat víc informací a později se se svým plánem svěřila partnerovi. „Chvíli na mě koukal a asi si myslel, že si dělám srandu. Ale pak mi řekl, že nezáleží na tom, co si myslí, protože když se pro něco rozhodnu, tak mi to nejde vymluvit,“ vzpomíná Zdeňka.

Otěhotněla hned po prvním umělém oplodnění na začátku loňského roku a těhotenské břicho musela vysvětlovat i nejstarší dceři.

„Když jsem se to dozvěděla, myslela jsem si, že budu mít dalšího sourozence. Ale pak mi řekla, že dělá náhradní maminku, takže jsem byla ráda, protože pomáhala někomu, kdo nemůže mít děti,“ vysvětluje šestnáctiletá Gabriela.

Potřebné věci i dovolená

Když se ptal na těhotenství někdo z okolí, Zdeňka odpovídala pravdu. „Bude to holka, ale my nebudeme mít nic,“ říkávala tehdy s tím, že nosí dítě kamarádce. Někteří lidé se na ni dívali divně. „Do očí vám ale nikdo neřekne, že to děláte jen pro peníze,“ říká a doplňuje, že pro ni ale nikdy nebyly peníze důležitou položkou v životě.

Zdeňka dostávala každý měsíc pevně stanovenou částku, ta se postupně nasčítala na vyšší stovky tisíc korun. „Koupili jsme si, co bylo potřeba, nebo jsme jeli na dovolenou, abychom dětem udělali radost. A to bylo všechno,“ vypočítává.

„Biologická maminka se strachovala. Přece jen to bylo její první dítě a nosil ho někdo jiný, koho nemohla mít neustále u sebe,“ vykládá Zdeňka. Ona sama prý nervózní vůbec nebyla, protože těhotná byla už počtvrté.

Finanční kompenzace Odměna pro náhradní matky se většinou pohybuje ve vyšších stovkách tisíc korun a nesmí jít o platbu za dítě, aby nešlo o obchod s dětmi. Náhradním matkám se tak platí třeba ušlá mzda, těhotenské oblečení nebo strava a doprava na těhotenská vyšetření.

Během těhotenství se doma dál starala o své tři děti a žila, jako by byla těhotná se svým dítětem. „Manžel mě kolikrát hladil po břichu a mluvil na něj,“ vzpomíná Zdeňka.

‚Úplně cizí miminko‘

Dceru neplodnému páru porodila v listopadu 2023 za přítomnosti biologické matky i otce. „Byla moc hezká a hned jsem věděla, že vazbu se mnou nemá. Laktaci mi zastavili hned v porodnici,“ popisuje Zdeňka.

Přiznává ale také, že těsně před porodem měla v hlavě zmatek. „Bála jsem se, co budu dělat, když si náhodou řeknu, že je to moje dítě. Hormony umí udělat všechno možné,“ říká Zdeňka.

„Pak mi ale najednou ukazovali úplně cizí miminko. Měla jsem pocit, že jsem se byla podívat na miminko kamarádky a pak mě to dítě nezajímalo,“ uzavírá.

Později se holčičky, kterou porodila, vzdala a biologická matka si dítě adoptovala. Rodiny jsou v kontaktu a Zdeňka zvažuje, že stejnému páru odnosí druhé dítě.